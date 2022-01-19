Konya-Antalya yolu 14 saat sonra trafiğe açıldı

Adana-Osmaniye-Gaziantep Otoyolu ulaşıma kapandı<br><br>Açıklamada Adana-Osmaniye-Gaziantep Otoyolu ve D400 yolunun ulaşıma kapandığı, karayollarında mahsur kalan vatandaşlara tıbbi yardım, kumanya ve battaniye ulaştırmak için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, \"Osmaniye'de 112 çağrı merkezine 29 ihbar gelmiştir. Adana-Osmaniye-Gaziantep Otoyolu ve D400 yolunun Düziçi, Bahçe ve Nurdağı yoğun kar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle ulaşıma kapanmıştır. Karayollarında mahsur kalan vatandaşlarımıza tıbbi yardım, kumanya ve battaniye ulaştırmak için AFAD, Kızılay, UMKE ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalara devam etmektedir. Hasanbeyli ilçesi Kalecik köyünde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmıştır. İlçeye bağlı diğer köy yollarında mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için İl Özel İdare iş makinaları eşliğinde ilçe jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir\" denildi.