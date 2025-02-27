Konya'da feci kaza: Oksijen tüpü patlayınca Mustafa bebek ve teyzesi hayatını kaybetti

Konya'da yaşanan olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir hastanede tedavi gören 3 aylık Mustafa Çakmak bebek, hastaneden ailesi ile birlikte taburcu oldu. Aile, otomobille Çumra ilçesindeki evlere gitmek üzere ayrıldıkları sırada otomobilde bulunan bebeğin solunum tedavisi için kullanılan oksijen tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlama sonrasında otomobilde çıkan yangında baba Halil Çakmak ve anne Fatma Çakmak yaralanırken bebek Mustafa Çakmak ve teyzesi Rabia Yıldız (18) hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Baba ile anne Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Baba Halil Çakmak tedavisinin ardından taburcu edilirken, annenin burada yapılan tetkikler sonrasında nakledildiği Konya Şehir Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Bebek ile teyzesi gözyaşlarıyla defnedildi

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonrası hayatını kaybeden bebek ve teyzenin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Morgdaki işlemlerinin ardından cenazeler aileye teslim edildi. Bebek ve teyzesinin cenazesi Çumra ilçesine bağlı İçeriçumra Mahallesine getirildi. Mezarlığa getirilen bebeğin babasının gözyaşları içinde tabutu taşıması yürek burktu. Burada kılınan cenaze namazının ardından bebek ve teyzesi mahalle mezarlığında defnedildi.

Hastaneden taburcu olduğu gün, teyzesi ile beraber hayatını kaybetti

Öte yandan, 5 yıllık evli olan Halil ve Fatma Çakmak çiftinin ilk çocukları olan ve olayda hayatını kaybeden Mustafa bebek, doğuştan solunum rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Aile ise çocuklarının rahatsızlığından dolayı solunum yolu eğitimi aldı. Mahallede bulunan pancar ölçüm kantarında işçi olarak çalışan baba Halil Çakmak'ın işini bitirdikten sonra hastanede tedavisi tamamlanan çocuğunu, eşini ve baldızı Rabia Çakmak'ı almak için hastaneye geldiği, ailesinin araca binmesinden kısa süre sonra olayın gerçekleştiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni bilirkişi tarafından yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.







