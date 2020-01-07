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POLİTİKA

Korgeneral komutan

Libya’da görev yapacak birliğin komutanı ‘korgeneral’ olarak belirlendi. Söz konusu tercihin Türkiye’nin Libya’ya ve konuya verdiği önemi gösterdiği vurgulandı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Korgeneral rütbesiyle bir görevlendirmenin söz konusu önem ve stratejik vurgu dışında Türkiye’den Libya’ya gidecek birliklerin çeşitliliğine de işaret olarak yorumlanıyor. Buna göre; birlikte deniz, hava, kara ve özel birlikler olmak üzere her kuvvetten rütbeli askerin bulunacağı ve bu nedenle bunlar arasında koordinasyon için korgeneral düzeyinde görevlendirme olmasının önemli olduğu kaydedildi. Bölgede oluşturulacak muharip güçlerin koordinasyonunu da Türkiye’nin sağlayacağı belirtiliyor. Özellikle oradaki emir komuta zinciri Türkiye’nin elinde olacak.

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