Korkusu yetti: Birbirini ezen 108 koyun telef oldu

Bu yıl sık sık kedi zehirlenmesi geliyor. Birçoğu zaten bize gelirken yolda ölmüş oluyor. Bu nedenle yedikten birkaç dakika içerisinde öldürebiliyor. Sadece yemesi değil, salyası bile kediyi öldürebilecek zehre sahiptir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın yaşadığı doğaya saygılı olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.