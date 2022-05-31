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AMASYA

Korkusu yetti: Birbirini ezen 108 koyun telef oldu

Amasya'nın Taşova ilçesindeki Boğalı Yaylası'nda, dün gece gök gürültüsünden ürken küçükbaş hayvanların birbirini ezmesi sonucu 108 koyun öldü.

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Haber Merkezi DHA
Korkusu yetti: Birbirini ezen 108 koyun telef oldu
Gök gürültüsünden ürküp birbirini ezen 108 koyun öldü.

Olay, dün gece saatlerinde Taşova ilçesine bağlı Esençay beldesi yakınlarındaki Boğalı Yaylası'nda meydana geldi.

Bölgede etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası gök gürültüsünden ürken farklı noktalardaki küçükbaş hayvanlar birbirlerini ezdi.

DHA

İlk incelemelere göre Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba beldesinde yaşayan vatandaşlara ait 94, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Esençay beldesinden vatandaşlara ait 14 koyun öldü.

DHA

Jandarma ve Taşova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

Salyası bile öldürüyor: 'Lütfen sahile atmayın kediler telef oluyor'
FOTOĞRAF 8
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Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Boğsak Koyu'nda farklı zamanlarda sahile vuran ölü balon balıklarını yiyen 11 kediden bazıları öldü. Kedileri gören hayvanseverler, bazılarını veteriner hekimlere götürdü, yapılan müdahalelerle kurtarıldı.
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Sahile vuran balon balıklarını gören hayvanseverler, ağların arasında çıkan balıkları sahile yakın bir noktada denize atan tekne sahiplerine tepki gösterdi. Çıkan tartışmanın ardından hayvanseverler, Sahil Güvenlik ekibine haber verdi. Koya gelen ekipler, inceleme başlattı.
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HAYVANSEVERLER TEPKİLİ<br><br>Bölgede oturan Tufan Kutlu, \"Balon balıklarını getirip sahile attılar, yiyen kedi öldü. Bunları sahile atmasınlar. Öldürüp açıkta bir yere atsınlar. Burası hepimizin, kedilerin de yaşam alanı. Besliyoruz, büyütüyoruz\" dedi.
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Sahildeki balon balıklarını toplayan Cumhur Atlas da, \"Sahilde bulduğumuz balon balıklarını poşetleyip çöpe attık. Kedilerimiz bunları yiyip ölüyor. Lütfen bunları sahile atmayın\" diye konuştu.
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'BİZE GELİRKEN YOLDA ÖLÜYOR'<br><br>Balon balıklarını yiyerek zehirlenen kedileri tedavi eden Veteriner Hekim Lokman Eren ise, \"Balon balıkları Taşucu sahillerimizde hayvanlarımızı tehdit ediyor. Amatör ve tekne balıkçılarımız bunları yakaladıklarında sahile atıyor. Kediler bunu yediklerinde zaten aniden zehirleyip öldürüyor. Bizlerin ricası balıkçıların bunların karnını yarıp denize atmaları ya da sahilde öldürüp gömmeleridir...
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Bu yıl sık sık kedi zehirlenmesi geliyor. Birçoğu zaten bize gelirken yolda ölmüş oluyor. Bu nedenle yedikten birkaç dakika içerisinde öldürebiliyor. Sadece yemesi değil, salyası bile kediyi öldürebilecek zehre sahiptir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın yaşadığı doğaya saygılı olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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Sahile vuran balon balıklarını yiyen 11 kedi zehirlendi
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Sahile vuran balon balıklarını yiyen 11 kedi zehirlendi
Salyası bile öldürüyor: 'Lütfen sahile atmayın kediler telef oluyor'
Mersin'in Silifke ilçesinde farklı zamanlarda sahile vuran ölü balon balıklarını yiyen 11 kedi zehirlendi. Kedilerden bazıları öldü, bazıları ise veteriner hekimlerin yaptığı müdahaleyle hayatta kaldı. Çevreciler, ağların arasında çıkan balıkları tekrar denize atan tekne sahiplerine tepki gösterirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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