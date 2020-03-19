Korona zirvesinde 1 metrelik mesafeyle oturdular

Çankaya Köşkü’nde koronavirüs ile ilgili kapsamlı eşgüdüm toplantısı yapıldı. Kabine üyelerinin, kamu bankası yöneticilerinin, ekonomik kurumların, işveren sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların üst düzey yöneticilerinin katıldığı zirvede toplantıya katılanlar arasında birer metrelik mesafe dikkate çekti. 86 kişilik salonda yapılan zirvede öncesinde hijyen kuralları dikkate alındı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

EKONOMİYİ CANLI TUTALIM

“Bugüne kadar hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer tedbirleri peyderpey hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları sebebiyle günlük hayatı adeta durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır. Türkiye olarak hem bu hastalığın salgın haline dönüşmesini engelleme hem de üretimi, ticareti, istihdamı, ekonomiyi canlı tutma mecburiyetimiz var.”

FIRSATLAR BİZİ BEKLİYOR

“Ağustos 2018’te yaşadığımız kur-faiz-enflasyon saldırısının etkilerinden yeni yeni kurtulmaya, işlerin tekrar yoluna girmeye başladığı bir dönemde ipin ucun asla bırakamayız. Kovid-19 ile mücadele ederken sanayisi ve ticaretiyle tüm ekonominin çarklarının dönmeye devam etmesini sağlamak elbette kolay değildir. Bunun için devlete düşen görevler yanında özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. İnşallah burada alacağımız kararlarla bu zoru birlikte başaracağız. Ülkemizi sağ salim bu süreçten çıkardığımızda önümüzde eskisinden çok daha büyük fırsatların bizi beklediğini şimdiden görebiliyoruz. Bir taraftan sabır bir taraftan dua ile biz bu sürece aşacağımıza inanıyorum.”

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OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 100 Milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Hükümet 100 milyar liralık 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketini açıkladı BiP'te paylaş

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İLAVE AVANTAJLAR OLABİLİR

“Çin’deki salgın dönemi Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı üretim konusunda alternatifler aramaya itmiştir. Üretimde alternatif denince de ilk akla gelen yerlerden biri Türkiye olmaktadır. Virüs salgını ve petrol fiyatlarının düşüşüyle bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır. Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetir, milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı bir şekilde kontör altında tutabilirsek umduğumuzun da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor. Önemli olan, hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden bizim hem tıbbi olarak virüsün hem de bunun psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir. Bu konuda sizlere güveniyorum. Bunu birlikte aşacağımıza da inanıyorum. Virüs ile ilgili alacağımız kararların ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Tedbirler konuşuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyayı saran virüs tehlikesiyle ilgili gelişmeleri ilk andan itibaren yakından takip ediyor. Erdoğan, ilk olarak 3 Mart’ta 8 bakanın katılımıyla Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’na başkanlık ederek koronavirüsle ilgili durumu değerlendirdi. Erdoğan, geçen hafta ise tüm bakanların, Diyanet İşleri Başkanı ve uzmanların katıldığı daha geniş kapsamlı bir toplantıda koronavirüs tehdidini ele almıştı. Yaklaşık 5 saat süren bu toplantıdan, okulların 2 hafta tatil edilmesi, üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesi, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması ve kamu görevlilerinin yurtdışına çıkışının izne tabi olması kararları çıkmıştı. Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen 3. koronavirüs zirvesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 dakikalık bir sunum yaptı. Diğer kabine üyeleri 3’e dakika, STK temsilcileri ise 5’er dakika söz alarak görüşlerini paylaştı.

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OYNAT 01:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'En iyi koruma yöntemi herkesin kendi kendine alacağı tedbirlerdir. Açıklanan tedbirlere hep birlikte hassasiyetle riayet edersek evde kalma süresini 3 hafta ile sınırlı tutabiliriz' dedi. BiP'te paylaş

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Koltuklarda özel uyarılar

Çankaya Köşkünde yapılan koronavirüs zirvesinde alınan önlemlerde dikkat çekti. Virüse karşı alınan önlemler hem toplantı yapılan salonda hem de toplantı sonrası açıklama yapılan salonda da alındı. Toplantı salonunda protokol ve basın birer koltuk boş bırakılarak oturdu. Toplantıya katılanların isimleri tek tek koltukların üzerine yazıldı. Salonda ‘Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız mesafenizi koruyunuz’ uyarısı yer aldı.

HERKESİN SÜREKLİ ATEŞİNE BAKILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya gelmeden saatler öncesinde bir çok salon ve nokta özel kimyasal madde ile temizlendi. Basın toplantısının yapılacağı salonda termal kamera ile herkesin ateşi tek tek ölçüldü. Termal kamerayı kullanan özel görevli salonda risk olup olmadığını da sürekli kontrol etti.

Çankaya'da dev toplantı

Erdoğan'ın başkanlığında geniş kapsamlı bir şekilde yapılan toplantıya kabine üyelerinin yanısıra Merkez Bankası, BDDK, SPK, Rekabet Kurumu, Varlık Fonu, BİST ve kamu bankaları yöneticileri, yatırım ofisi başkanları, TOBB, DEİK, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, TÜMSİAD, TÜGİK, ASKON, YASED, TÜRKONFED, TESK, TESKOMB, TİSK gibi ekonomiyle ilgili STK yöneticileri, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, KAMUSEN, MEMURSEN temsilcileri katıldı. Bilim Kurulu'ndan Ateş Kara ile Serhat Ünal'ın da bulunduğu zirvede ayrıca MİT Başkanı Hakan Fidan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, YÖK Başkanı Yekta Saraç da yer aldı.