Koronavirüs tedbirleri halka soruldu: Ankete katılanların yüzde 52'si 'sokağa çıkma yasağı' getirilmesini istiyor

İstanbul'da bugün 'evde kal' uyarılarına rağmen çok sayıda insan sahillere akın etti. Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı.

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan önlemler artırılıyor. Son olarak 65 yaş üstü ve kronaik rahatsızlığı olanların sokağa çıkması yasaklandı. Türkiye’nin bugüne kadar aldığı tedbirler ve başka hangi tedbirlerin alınması gerektiğini vatandaşlara soran araştırma şirketi Areda Survey’in yayınladığı verilerde dikkat çeken sonuçlar çıktı.

Koranavirüs Algı Araştırması” başlıklı çalışması, hükümetin aldığı tedbirler ve salgınla mücadele konusunda başarılı olduğunu ortaya koydu. Ankete katılanlar, sürecin doğru yönetildiğini belirtti.

Araştırma şirketi Areda Survey, koronvirüs tedbirlerini halka sordu.

20-21 Mart tarihlerinde yapılan çalışmaya Türkiye genelinde her yaş grubundan 3 bin 754 kişi katıldı. Vatandaşlara, “Sizce koronavirüsle mücadelye ek olarak, ne gibi toplumsal ve idari önlemler alınabilir” sorusu yöneltildi.

GÜNDEM İçişleri Bakanlığından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı

Sokağa çıkma yasağı ve sıkı yönetim isteği

Soruyu cevaplayan vatandaşların yüzde 51,9’u sokağa çıkma yasağı uygulanmalıdır, yüzde 37,7’si mevcut tedbirler sıkıca uygulanmaya devam edilmelidir, yüzde 7,6’sı sıkı yönetim uygulaması getirilmelidir, yüzde 2,8’i ise İngiltere gibi idari olarak zorlayıcı hiçbir tedbir alınmayıp virüse toplumsal bağışıklık kazanılması beklenmelidir dedi.

Tedbirlerin artması için karar vericilerin elini rahatlatan sonuç

Araştırmayı değerlendiren Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın, salgına karşın endişenin arttığını buna rağmen virüsün önlenebileceğini düşünenlerin oranının halen yüzde 77,9 olduğunu kaydetti. Alınan tedbirlerin desteklendiğini söyleyen Akın, bir önceki araştırmada hiçbir şey yapmıyorum diyenlerin oranının yüzde 22,4’ten yüzde 2’ye düştüğünü belirtti. Vatandaşların Sağlık Bakanlığının düzenli ve şeffaf bilgilendirme yaptığını düşündüğünü ifade eden Akın, sokağa çıkma yasağını savunanların yüzde 51,9 ve sıkı yönetim isteyenlerin oranının yüzde 7,6 çıkmasının tedbirlerin artması için karar vericilerin elini rahatlattığını kaydetti.