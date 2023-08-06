KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) sabah oturumu başladı

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu bugün gerçekleştiriliyor. KPSS ÖABT sınavı saat 10.15'te başladı. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak. ÖABT sınav süresi 120 dakikadır. KPSS ÖABT sorularını ve cevaplarını haberimizden PDF olarak bilgisayarınıza, telefon ya da tabletinize indirerek doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Peki 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte ÖSYM KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı öğrenme, sorgulama ve PDF indir ekranı.