ÖSYM KPSS AÖBT sınav soru ve cevapları PDF indir!
KPS ÖABT sınavı saat kaçta bitecek?
ÖABT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
KPSS ÖABT ikinci oturum testi saat 16:45'te bitecek. 2023 KPSS ÖABT sınav kitapçığı ve cevap anahtarının sınavın ardından 1 saat içinde adaylar ile paylaşılması bekleniyor.
2023-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT-Pazar Öğleden Sonra)
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM 2023 KPSS sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.
KPSS ÖABT nedir?
KPSS ÖABT, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir.
KPSS ÖABT sınavında nasıl, hangi sorular soruluyor?
KPSS ÖABT sınavında, adayların alan bilgisine ilişkin sorular sorulur. Alan bilgisi soruları, ilgili branştaki temel kavramlar, kuramlar ve uygulamalardan oluşur.
Soru sayıları ve testlerin cevaplama süreleri aşağıdaki şekildedir:
KPSS ÖABT'de başarılı olmak için ne yapmak gerekir?
KPSS ÖABT'de başarılı olmak için, adayların alan bilgisine hakim olmaları gerekir. Adaylar, sınava hazırlanırken, konu anlatımlı kitaplar, soru bankaları ve deneme sınavları kullanabilirler. Adaylar, sınava hazırlanırken, konularını tekrar etmeli ve soru çözmelidirler.
KPSS ÖABT'de başarılı olmak, öğretmen olmak isteyen adaylar için önemli bir adımdır. KPSS ÖABT'de başarılı olan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapabilirler.