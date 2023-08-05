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KPSS sonuçları 2023 ÖSYM açıklamasını bekliyor! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

KPSS sınav sonuçları sorgulama ÖSYM AİS ekranı üzerinde araştırılıyor. KPSS sonuç tarihi lisans, alan bilgisi ve ÖABT oturumlarına katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. KPSS sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. İşte 2023 KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

08:49 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
KPSS sonuç

KPSS sonuç

KPSS A grubu Lisans Kamu Personeli Seçme Sınavı Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarından oluşuyor. Öğretmen adayları için son adımın kaldığı sınavda sonuç araştırmaları başladı. 2023 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte KPSS sonuç tarihi de belli oldu.

Lisans, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin olduğu tüm sonuçlar 25 Ağustos tarihinde duyurulacak.

KPSS-2023 SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları adayların erişimine açıldı.

ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS sınav soruları ve cevaplarının %10'luk bölümüne aşağıdaki linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

KPSS ÖABT NE ZAMAN?

ÖABT (İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri) 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak ve saat 10.15'te başlayacak.



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