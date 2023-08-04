KPSS süreci pazar günü yapılacak sınavlarla tamamlanacak

"52 bin 775 adayın katılımıyla 226 binada yapılacak sınav için 1868 salon kullanılacak. Emniyet dahil 8 bin 545 görevli yer alacak. Pazar günü yapılacak sınavlarla birlikte KPSS sürecini tamamlıyoruz. Bu yıl 2 milyonun üzerinde aday Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olacak. Her zaman gösterdiğimiz hassasiyeti bu sınavda da göstererek sorunsuz şekilde bu maratonu tamamlamış olacağız. Değerli katkılarından dolayı tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, adaylara da başarılar diliyorum."