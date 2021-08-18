Gündem Küçük Zümra Nura acı veda Gel yavrum dedim geliyorum anne dedi sonra bir baktım yok
İSTANBUL ORDU

Küçük Zümra Nur'a acı veda: 'Gel yavrum' dedim 'geliyorum anne' dedi sonra bir baktım yok!

İstanbul'da apartmanın su dolan asansör boşluğunda baygın olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki Zümra Nur Şendur, Ordu'nun Fatsa ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Acılı anne, "Ben yavrumu gezdirdim, elinden tuttum. Arkamdaydı, 'Gel yavrum' dedim. Yavrum, 'Geliyorum anne' dedi sonra bir baktım ki çocuğum yok. Aradım, taradım, 'Zümra Nur’umu bulamadım" diyerek kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Haber Merkezi DHA
Küçük Zümra Nura acı veda: Gel yavrum dedim geliyorum anne dedi sonra bir baktım yok!
Zümra Nur'un annesi kızının tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu.

Beylikdüzü'nde annesi Emine Şendur ile parka giden Zümra Nur, eve döndükten sonra apartmanın önünde ortadan kayboldu. Kızının olmadığını fark eden Şendur, polise başvurdu. İhbarla olay yerinde gelen ekipler, Zümra Nur'u apartmanın su dolu asansör boşluğunda baygın buldu. Hastaneye kaldırılan Zümra Nur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

DHA

Zümra Nur Şendur'un cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, Ordu'nun Fatsa ilçesi Salihli Mahallesi'ne getirildi. Zümra Nur, Küçük Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

DHA

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TABUTUNA SARILIP AĞLADI

Emine Şendur, üzerinde kızının kıyafeti bulunan tabutu başında gözyaşı dökerek, “Ben yavrumu gezdirdim, elinden tuttum. Arkamdaydı, 'Gel yavrum' dedim. Yavrum, 'Geliyorum anne' dedi sonra bir baktım ki çocuğum yok. Aradım, taradım, 'Zümra Nur’um' dedim, her yeri aradım ama çocuğumu bulamadım.

DHA

İki kişi aşağıda 'Çocuğun yok' dedi bana. 'Senin burada çocuğun yok, biz baktık' dediler. Ben onların 2'sini de tanımıyorum. Ben indim, çocuğumun terliğini suyun içinde buldum. Gelmiş benim kolumu sıkıyor, beni oradan götürüyor, benim kolumu mosmor yapmış. Baktım 'Sen benim çocuğum katilisin' dedim. Kapıyı kilitlemiş bir de. Kapıya vuruyorum ben, merdivende babamla beni itiyor. Çocuğun senin burada yok diyor” diye konuştu.

DHA

ACILI BABA: GÖZALTI OLDUĞU SÖYLENDİ

Baba Köksal Şendur ise “Saat 19.30 sıralarında kayboldu. Daha sonra boğulmuş bir şekilde bulduk. Şüphelendiğimiz bazı durumlar var. Polis çalışıyor onunla ilgili. Ben de tam bilgi sahibi değilim. Olayla ilgili birkaç kişinin gözaltında olduğu söylendi. Cenazeden sonra bakacağız onlara” dedi.

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Çocuk mezarlarına balon bağlayan Sait Kocatepe'nin hikayesi yürekleri burktu
FOTOĞRAF 6
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Serik ilçesinde arife günü mezarlık çevresinde olan bir vatandaş, bir baloncunun çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp mezarlara balon bağladığını görünce o anları cep telefonuyla kayda aldı.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hem büyük ilgi gördü hem de merak uyandırdı.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası baloncunun, Sait Kocatepe olduğu ortaya çıktı.
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Geçimini balon ve pamuk şeker satarak sağlayan Sait Kocatepe, arife günü mezarlık yakınında kendisinden balon isteyen bir kadına Çocuğunu gönder vereyim dediğini, kadının ise Çocuğum gelemez, mezarlıkta deyip kendisinden aldığı balonu çocuğunun mezar taşına bağlayıp ayrıldığını anlattı. Bu olaydan çok etkilendiğini aktaran Kocatepe, oradan ayrılıp onlarca balon hazırladığını ve mezarlığın yoğun olmadığı akşam saatlerinde aynı yere yeniden gelip, çocuk mezarlarına tek tek balon bağladığını söyledi.
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20 yıldır ilçede balon sattığını belirten Sait Kocatepe, o anları anlattı: Her yıl kandillerde ve bayramlarda çocuklara şeker ve balon dağıtırım. Arife günü mezarlık yanından geçerken bir kadın balon istedi, ben de çocuğunu göndermesini istedim. Çocuğunun mezarda olduğunu söyledi ve balonu alıp çocuğunun mezar taşına bağladı. Bundan çok etkilendim ve arife günü çok fazla ziyaretçi olan mezarlığa gitmek için akşam saatlerini bekledim. Hazırladığım balonları tek tek çocuk mezarlarına bağladım. Yaşayan çocukları zaten sevindirmeye çalışıyorum, ölen çocuklar için de kendimce bir şey yapmak istedim. Bunu yaparken de kendi çocuklarımmış gibi tüylerim diken diken oldu. Allah kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. O balonlar zaten başka çocuklar tarafından alınacak, orada devamlı kalmayacak.
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Balon sattığı parkta da ailesi olmayan çocuklara hem sahip çıktığını hem de onlara balon verdiğini belirten Kocatepe, Burada çocuklara karşı yapılan yanlış bir hareket olduğunda emniyete haber veriyorum. Hem burada vatana ve millete, ailelere faydalı olabilmek için çocuklara sahip çıkıyorum hem de para kazanıyorum dedi. Kendisinin çocukluğunda çok fakir olduğunu ve kalabalık bir ailede büyüdüğünü dile getiren Kocatepe, Rahmetli babam bize hiç oyuncak almazdı. 'Büyüyünce oyuncakçı olacağım' derdim. Gariban bir ailenin 14'üncü çocuğuydum. 16 kardeştik. Yokluk içerisinde büyüdük. Ben parkta bulunduğum sürede balon alan da alamayan da oluyor. Kendime göre hayır yapmayı seviyorum diye konuştu.
Çocuk mezarlarına balon bağlayan Sait Kocatepe'nin hikayesi yürekleri burktu
Antalya'nın Serik ilçesinde arife günü çocuk mezarlarına balon bağlayan balon satıcısı Sait Kocatepe'nin yer aldığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kocatepe'nin neden böyle bir şey yaptığı sonradan anlaşıldı. Kocatepe yaptığı açıklamada, "Arife günü benden balon alan kadına 'Çocuğunu gönder' dediğimde 'O gelemez mezarda' karşılığını verdi. Benden aldığı balonu mezar başına asınca içim yandı. Yaşayanları sevindiriyorum ölen çocukları da sevindirmek istedim" ifadelerini kullandı.


Emekli astsubay makara sistemiyle Kastamonu'da 30 çocuğu tek tek kurtardı
OYNAT 01:37
Emekli astsubay makara sistemiyle Kastamonu'da 30 çocuğu tek tek kurtardı
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, bir bölümü çöken Kur'an Kursu binasından öğrenci ve eğitmenlerin büyük bölümünün, 65 yaşındaki emekli astsubay Turhan Tekin tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı.

Her şeyin bir anda olduğunu anlatan Tekin, 'Kur'an Kursunun hemen arkasındaki binada oturuyordum. Çocukların yardım çığlıklarını duydum. İp buldum ama ipi karşıya atamadım. Onları nasıl kurtarırım diye düşünürken, aklıma olta kurşunu geldi. Olta kurşununu ipe bağlayıp karşıya attım. Onlar da balkon demirine bağladılar. Ben de diğer ucunu bir ağaca bağlayarak sağlamlaştırdım.' dedi.

İple bir palanga sistemi oluşturduklarını ifade eden Tekin, şöyle devam etti: 'Belime bir ip bağlayarak aşağıya indim. Suyu boyladığımda derinliğin 1,5 metre civarında olduğunu gördüm. Boy verdiğimde ben bunları kurtarırım dedim. İple karşıya geçip binada mahsur kalanları çıkardım. Getirdiğim yerle yol arasında biraz yükseklik vardı. Yukarıda birkaç genç bekliyordu onlar da benim kurtardıklarımı yukarı çekti.'

Tekin, karşıya geçirdiklerinin bir bölümünü de evinde misafir ettiğini aktardı.


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