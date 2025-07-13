Küçükçekmece'de trafik kazası: Dört kişi yaralandı

Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DUG 926 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kaldırıma çarpıp savruldu. Savrulan otomobil önünde ilerleyen servis minibüsüne çarptı.

Görgü şahidi Bekir Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilin süratli olduğunu öne sürerek, "Süratli bir şekilde gelen otomobil kaldırıma vurduktan sonra geri geri savrulup önündeki servis aracına çarptı. Otomobilde biri kadın 4 kişi vardı, şoktaydılar." ifadelerini kullandı.