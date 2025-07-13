Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sultanbeyli'de trafik kazası: Dört kişi yaralandı

Sultanbeyli'de trafik kazası: Dört kişi yaralandı

21:5213/07/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde seyreden Şerif Ş'nin kullandığı 07 K 0750 plakalı otomobil, Sultanbeyli ayrımında bariyerlere çarpıp savruldu.

Arkadan gelen Yasin T. yönetimindeki 34 PH 8302 plakalı hafif ticari araç da otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler Şerif Ş. ve Yasin T. ile araçlardaki Emine Y. ve Talha S. hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.


#Sultanbeyli
#kaza
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mikoloji hangisini inceleyen bilim dalıdır? Kim Milyoner Olmak İster? sorusu