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Bitlis'te tarım aracı devrildi: Yedi kişi yaralandı

Bitlis'te tarım aracı devrildi: Yedi kişi yaralandı

22:5713/07/2025, Pazar
AA
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Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Yığınkaya köyü yolunda seyir halindeki "patpat" adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Hizan ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Yığınkaya köyü yolunda seyir halindeki tarım aracı devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, ekiplerce ambulanslara alınarak Hizan ve Tatvan ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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