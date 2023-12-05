Kumar ve yasa dışı bahise yönelik ülke genelinde eş zamanlı 'Mengene-2' operasyonu: 18 kişi gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde; 8.771 ekip, 27.328 personelin katılımıyla düzenlenen “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri ile Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik yapılan Mengene-2 Operasyonunda;
4 yasa dışı bahis oynatılan işyerinde,
25 yasa dışı Bahis Oynatan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
59 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak 232.767 TL para cezası uygulandı.
18 şahıs gözaltına alındı,
99 şahıs hakkında adli işlem,
104 şahıs hakkında idari işlem yapılarak 1.114.093 TL para cezası uygulandı,
95 umuma açık işyerine idari işlem yapıldı, 8 işyeri kapatıldı.
📌 4 adet av tüfeği,
📌10 adet ruhsatsız tabanca,
📌5 adet kurusıkı tabanca,
📌 2 adet tombala makinesi,
📌 4 adet kumar/oyun makinesi,
📌 67.675 TL para, muhtelif miktarda döviz,
📌 Muhtelif miktarda eroin, esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap, kaçak sigara ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi.