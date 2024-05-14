Kumpasçı polis müdürleri soruşturması genişletiliyor: Evlerinde arama yapıldı! Dijital materyallere el konuldu

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 32'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından devam ediliyor.





Üç polis şefi görevden uzaklaştırıldı

Suç örgütü ile ilgili iddialarda adı geçen ve Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile buluştukları iddiası sosyal medyada yer alan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç., Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü K.Ö. ve Şube Müdür Yardımcısı Ş.D., İçişleri Bakanlığı tarafından geçen hafta görevden uzaklaştırıldı.





Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen mülkiye müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır" denildi.





Ayhan Bora Kaplan

Evlerinde arama yapıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da 3 emniyet mensubu hakkında resen soruşturma başlatıldı.

'Suç işlemek için anlaşmak', 'Adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında emniyet görevlilerinin evlerinde arama ve el koyma işlemi yapıldı.

Aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu.





Serdar Sertçelik

Üç polis hakkında yurt dışına çıkma yasağı da konulduğu öğrenildi.

Firari sanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına yasa dışı yollar ile kaçmasında ihmali olan tüm kamu görevlileri hakkında da soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.





Telefon görüşme kayıtlarını sosyal medyadan yayınladı

8 Eylül 2023'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonrasında Bora Kaplan tutuklandıktan sonra örgütün iki numarası olduğu belirtilen Serdar Sertçelik 6 Ekim'de Kıbrıs'tan Türkiye'ye getirilerek gözaltına alındı.

M7 koduyla gizli tanık yapılan , elektronik kelepçeli olmasına rağmen Ece Ronay ile birlikte gittiği bir restoranda silahla yaralanan Serdar Sertçelik, 9 kez elektronik kelepçeyle evinden uzaklaşmasına rağmen yurtdışına firar etti . Kendisini dosyanın gizli tanığı olduğunu belirterek firari sözde gazeteci Erk Acarer'in yayınında ifşa eden Sertçelik'in elektronik kelepçeyle yurtdışına nasıl kaçtığı büyük yankı uyandırırken, Sertçelik firarken Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdür yardımcısı Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşme kayıtlarını sosyal medyadan yayınladı.





Bakanlar ve milletvekillerine kumpas hazırlığı

Sertçelik, ifadesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Milletvekili Mücahit Aslan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Sadık Soylu'nun isimlerini gizli tanık ifadesine eklemesini istediklerini belirterek ses kayıtlarıyla sosyal medyada paylaştı.

Kayıtlarda, polis müdürü Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik'e "Bize Temiz Eller Operasyonu'nu sizin ellerinizle başlattığınız haberini verdiler. Oradan pay biç sen. MHP ile ilgili de patlat, geç" dediği yansıdı. Yaşananların ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube'den sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan İçişleri Bakanlığı tarafından haklarından idari soruşturma başlatıp açığa alındı.





Elektronik kelepçeyle firar

Serdar Sertçelik'in gözaltına alınıp elektronik kelepçe ile ev hapsindeyken 9 kez hapsi ihlal ettiği, bunlardan birinde ise restorandayken silahla vurulduğu ortaya çıktı. Bu bildirimlerin de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Soruşturma Bürosu üzerinden emniyete haber verilmesine rağmen Sertçelik'in tutuklanmadığı belirlendi. Bu ihlallerden birinde Serdar Sertçelik'in Ece Ronay ile gittiği restoranda Ayhan Bora Kaplan'ın işlettiği içkili restoranda güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi tarafından vurulduktan sonra sol ayağının üzerine 10 gün boyunca basmasının kalıcı hasara yol açacağına dair doktor raporu düzenlendikten sonra yurtdışına kaçtığı belirlendi.

Yaşananların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar başlığı altındaki 'Suç için anlaşma', 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması', 'Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Suçluyu kayırma' ve "Gizliliğin ihlali' suçlarından soruşturma başlatıldı.





Bahçeli: 17-25 Aralık'ın tekrarını planlayanlara boyun eğmeyeceğiz

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında açığa alınan Emniyet Müdürleri ve ifşa olan ses kayıtlarına ilişkin konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Nitekim hedef; MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. 17-25 Aralık emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun" dedi.

'Tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağının farkındayız'

Emniyet ve yargı içine yuvalanan bir güruhun Türkiye üzerinde hesap yapmakta olduğunu dile getiren Bahçeli, "Maşa kullananları takipteyiz. Akıbetleri için 15 Temmuz'a baksınlar. Tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağının farkındayız" ifadelerini kullandı.





Esas hedefin AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu dile getiren Bahçeli, "Gizli tanık ifadeleri ile şerefli isimleri karalamayı himaye eden kim varsa haindir, haşhaşidir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş" dedi.







