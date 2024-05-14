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Kumpasçı polis müdürleri soruşturması genişletiliyor: Evlerinde arama yapıldı! Dijital materyallere el konuldu

Ankara Emniyetinin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun ardından örgütün iki numarası Serdar Sertçelik, gizli tanık yapıldıktan sonra elektronik kelepçe takılıyken önce bir restoranda tabancayla vurulmuş, sonra da yurt dışına kaçmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür yardımcısı ile Sertçelik’in yaptığı telefon görüşmelerinde ise görevdeki ve önceki dönem görev almış bakanlara, AK Partili isimlere ve yargı mensuplarına kumpas hazırlığını yansıtan konuşma kayıtları ortaya çıkmıştı. Soruşturmayı yürüten 3 polis şefinin açığa alınmasının ardından haklarında Anayasal Düzene karşı suçlar çerçevesinde adli soruşturma başladı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 kamu görevlisinin evlerinde arama yapıldı ve dijital materyallere el konuldu.

14:26 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 14:44 - 14/05/2024 Salı
Üç polis şefinin açığa alınmasının ardından haklarında başlatılan adli soruşturma sürüyor.
Üç polis şefinin açığa alınmasının ardından haklarında başlatılan adli soruşturma sürüyor.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 32'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından devam ediliyor.


Üç polis şefi görevden uzaklaştırıldı

Suç örgütü ile ilgili iddialarda adı geçen ve Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile buluştukları iddiası sosyal medyada yer alan
Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç., Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü K.Ö. ve Şube Müdür Yardımcısı Ş.D.,
İçişleri Bakanlığı tarafından geçen hafta görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen mülkiye müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır"
denildi.

Ayhan Bora Kaplan

Evlerinde arama yapıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da 3 emniyet mensubu hakkında resen soruşturma başlatıldı.

'Suç işlemek için anlaşmak', 'Adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında emniyet görevlilerinin evlerinde arama ve el koyma işlemi yapıldı.

Aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu.


Serdar Sertçelik

Üç polis hakkında yurt dışına çıkma yasağı da konulduğu öğrenildi.

Firari sanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına yasa dışı yollar ile kaçmasında ihmali olan tüm kamu görevlileri hakkında da soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.


Telefon görüşme kayıtlarını sosyal medyadan yayınladı

8 Eylül 2023'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonrasında Bora Kaplan tutuklandıktan sonra örgütün iki numarası olduğu belirtilen
Serdar Sertçelik
6 Ekim'de Kıbrıs'tan Türkiye'ye getirilerek gözaltına alındı.
M7 koduyla gizli tanık yapılan
, elektronik kelepçeli olmasına rağmen Ece Ronay ile birlikte gittiği bir restoranda silahla yaralanan Serdar Sertçelik, 9 kez elektronik kelepçeyle evinden uzaklaşmasına rağmen
yurtdışına firar etti
. Kendisini dosyanın gizli tanığı olduğunu belirterek firari sözde gazeteci Erk Acarer'in yayınında ifşa eden Sertçelik'in elektronik kelepçeyle yurtdışına nasıl kaçtığı büyük yankı uyandırırken, Sertçelik firarken Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdür yardımcısı Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşme kayıtlarını sosyal medyadan yayınladı.

Bakanlar ve milletvekillerine kumpas hazırlığı

Sertçelik, ifadesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Milletvekili Mücahit Aslan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Sadık Soylu'nun isimlerini gizli tanık ifadesine eklemesini istediklerini belirterek ses kayıtlarıyla sosyal medyada paylaştı.

Kayıtlarda, polis müdürü Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik'e "Bize Temiz Eller Operasyonu'nu sizin ellerinizle başlattığınız haberini verdiler. Oradan pay biç sen. MHP ile ilgili de patlat, geç" dediği yansıdı. Yaşananların ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube'den sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan İçişleri Bakanlığı tarafından haklarından idari soruşturma başlatıp açığa alındı.


Elektronik kelepçeyle firar

Serdar Sertçelik'in gözaltına alınıp elektronik kelepçe ile ev hapsindeyken 9 kez hapsi ihlal ettiği, bunlardan birinde ise restorandayken silahla vurulduğu ortaya çıktı. Bu bildirimlerin de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Soruşturma Bürosu üzerinden emniyete haber verilmesine rağmen Sertçelik'in tutuklanmadığı belirlendi. Bu ihlallerden birinde Serdar Sertçelik'in Ece Ronay ile gittiği restoranda Ayhan Bora Kaplan'ın işlettiği içkili restoranda güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi tarafından vurulduktan sonra sol ayağının üzerine 10 gün boyunca basmasının kalıcı hasara yol açacağına dair doktor raporu düzenlendikten sonra yurtdışına kaçtığı belirlendi.

Yaşananların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar başlığı altındaki 'Suç için anlaşma', 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması', 'Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Suçluyu kayırma' ve "Gizliliğin ihlali' suçlarından soruşturma başlatıldı.


Bahçeli: 17-25 Aralık'ın tekrarını planlayanlara boyun eğmeyeceğiz

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında açığa alınan Emniyet Müdürleri ve ifşa olan ses kayıtlarına ilişkin konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Nitekim hedef; MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. 17-25 Aralık emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun" dedi.

'Tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağının farkındayız'

Emniyet ve yargı içine yuvalanan bir güruhun Türkiye üzerinde hesap yapmakta olduğunu dile getiren Bahçeli, "Maşa kullananları takipteyiz. Akıbetleri için 15 Temmuz'a baksınlar. Tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağının farkındayız" ifadelerini kullandı.


Esas hedefin AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu dile getiren Bahçeli, "Gizli tanık ifadeleri ile şerefli isimleri karalamayı himaye eden kim varsa haindir, haşhaşidir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş" dedi.


Nedim Şener AK Parti ve MHP'ye yönelik operasyonu 'Bora Kaplan ve Sinan Ateş' örnekleriyle anlattı: Biz buna 17-25 Aralık'tan aşinayız

Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında, Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş soruşturmaları üzerinden AK Parti ile MHP'ye yapılan operasyonun detaylarını anlattı. FETÖ'cü Cevheri Güven'e Emniyet içerisinden aktarılan bilgilere vurgu yapan Şener, "Güven’e bu Bora Kaplan operasyonunun bütün dökümanlarını gönderen polis Nurcu. Bunu görmezden gelirsek, 'bu şu cemaat' dersek, FETÖ meselesinin çok daha güçlüsünü yaşarız." dedi. Sinan Ateş soruşturmasının tüm detaylarının Süleyman Soylu döneminde ortaya çıkarıldığını vurgulayan Şener, "Şimdi ki Ankara Emniyet Müdürlüğü sanki o zaman bir şey yapılmamış, olay kapatılmış sıfırdan tekrar açılmış gibi pazarlıyor. Soruşturmada yakalananlar kendilerine Menzilci kılığı veriyor." ifadelerini kullandı. Tüm bu yaşananları FETÖ'nün yargısal darbe teşebbüsüne benzeten Şener, "Bu çamurları Cumhurbaşkanlığına, bakanlara ve Devlet Bahçeli'ye sıçratıyorlar ki partiye bulaşsın. Biz buna 17-25 Aralık'tan ve kaset kumpasından aşinayız." dedi.


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