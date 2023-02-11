Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli depremin yaraları tüm hızıyla sarılıyor. Ülkemizin dört bir yanından vatandaşlar yardım kolileri hazırlayarak 10 ili kapsayan deprem bölgesine gönderiyor. İstanbul’un en büyük yardım kampanyalarından biri ise Başakşehir ilçesinde bulunan Başak Pazar’ın otoparkında yürütülüyor. Şu ana kadar toplanan yardımlarla 30 TIR bölgeye gönderildi. Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Şefi Ergün Yıldız, şu ana kadar toplanan yardımlarla 29 TIR bölgeye yollandı. 30. TIR’ı yüklüyoruz birazdan o da yola çıkacak. Elektrikli ısıtıcı, kömürlü soba, çadır, yatak, ayakkabı, mont, bot gibi aklınıza gelen her türlü malzeme buraya geliyor. Kolilere koyularak bölgeye gönderiliyor. Kadın çoluk çocuk demeden herkes burada. Hiç gönüllü sıkıntısı çekmeden bu zamana geldik. Herkes elini taşın altına koydu, müthiş bir his” dedi. Yardım çalışmalarına katılan 16 yaşındaki Sinan, Kahramanmaraş’ta teyzesinin depremzede olduğunu belirterek, “Çok zor bir süreç. Herkes el birliğiyle yıkılanları tamir etmeye çalışıyor. Maraş’a kahraman, Urfa’ya şanlı denildiği günlerdeki gibiyiz, sanki bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz ama biz bunu da atlatacağız. Devletimiz var olsun” diye konuştu.