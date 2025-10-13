Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
KYK burs ve kredi başvuruları başladı: Başvurular nereden nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar...

KYK burs ve kredi başvuruları başladı: Başvurular nereden nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar...

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:0513/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
2025 KYK burs ve kredi baivuruları başladı
2025 KYK burs ve kredi baivuruları başladı

Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. KYK burs ve kredi başvuru işlemleri her sene e-devlet üzerinden gerçekleşiyor. Başvurularını yapıp KYK bursu ve kredisi almaya hak kazanan milyonlarca öğrenci ilk ödemelerini yıl sonuna doğru alacak.

KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Başvuruların başlamasıyla birlikte milyonlarca üniversite öğrencisi, e-Devlet üzerinden başvurusunu yaparak eğitim hayatı için önemli bir maddi destek alma fırsatı elde edecek.
Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılacak?

KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilir.


Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.

KYK son başvuru tarihi ne zaman?

Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz.



#KYK
#burs
#öğrenim kredisi
#başvuru
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangi ilçelerde kesintiler yaşanacak? İşte 13 Ekim 2025 İSKİ su kesintisi listesi