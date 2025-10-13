KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Başvuruların başlamasıyla birlikte milyonlarca üniversite öğrencisi, e-Devlet üzerinden başvurusunu yaparak eğitim hayatı için önemli bir maddi destek alma fırsatı elde edecek. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılacak?

KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilir.





Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.

KYK son başvuru tarihi ne zaman?

Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz.





KYK bursu ne kadar?

2025 yılı içerisinde memur, emekli, asgari ücret ve diğer birçok sosyal ödemede artışa gidildi. Üniversite öğrencilerine sağlanan burs desteği her yıl artırılıyor. Bu yılda enflasyon başta olmak üzere diğer ekonomik veriler doğrultusunda öğrencilerin burs ve kredi ücretleri artırılacak.





KYK burs ve kredilerine gelecek zam genellikle Aralık ayı içerisinde belli oluyor. Son yapılan artışla birlikte burs/kredi ücreti lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlendi.





Burs ödemelerinin yüzde 30 zamlanması durumunda 3 bin 900 lira, yüzde 40 zamlanması durumunda 4 bin 200 lira ve yüzde 50 artması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.



