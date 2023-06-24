LGS'de 562 öğrenciden 500 tam puan

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları beklenenden 3 gün önce açıklandı. 4 Haziran’da gerçekleştirilen LGS kapsamında “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav” sonuçlarına Bakanlığın “http://meb.gov.tr” internet adresinden erişiliyor. 1 milyon 30 bin 195 bin öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı, yüzde 82 oldu. Sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS tercih kılavuzunu, deprem bölgesindeki öğrencilere pozitif ayrımcılıkları kılavuza ekleyebilmek açısından 26 Haziran Pazartesi günü ilan edeceklerini bildirdi.

Depreme rağmen Buğem de birinci

Elazığ’da yaşayan LGS’den 500 tam puan alan Buğem Taştan, Türkiye birincileri arasında yer almanın gururunu yaşıyor. Elazığ Şehit Süleyman Budak Ortaokulu’nda okuyan, öğretmen Nurullah ve Sezen Taştan çiftinin kızı Buğem Taştan, LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldı. Taştan, “Yaklaşık 2 yıldır düzenli olarak ders çalıştım. Annem ve babamın öğretmen olması beni olumlu yönde etkiledi. Depremden sonra okulların tatil edilmesine rağmen eğitimime devam ettim. Kitap okuma benim için büyük bir basamak oldu.” Ankara Fen Lisesi’nde eğitimini sürdürmek istediğini ifade eden Taştan, ileride başarılı bir psikiyatrist olmayı hedeflediğini belirtti.

KİTAP OKUDUM KAZANDIM

Başakşehir Akşemsettin Ortaokulu’ndan Ahmet Emre Pektaş isimli öğrenci de 500 tam puan alarak LGS’de şampiyonlar arasında yer alırken, Pektaş, “Sınava çalışırken sürekli okuluma, dershaneme devam ettim. Hiç ara vermedim. Çok kitap okuyordum. Sadece 8’inci sınıfta değil, her zaman okumayı sevdim” diye konuştu.

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