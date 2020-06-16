Maaş yok hakaret var: Aylarca maaş vermedi bir de üstüne 'deyyus' dedi

Balıkesir’in Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’nın personelinin maaşını 20 aya yakındır ödemediği ortaya çıktı. Maaşını isteyen personele ise yaptığı toplantılarda “Deyyus” ifadesini kullandı. 2009 yılından bu yana Sarı’nın görevde olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin, “Erdek Belediyesi uzun yıllardır borca batık bir durumda” dedi.

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5 KATI BORÇ YAPTI

Erdek Belediyesi’nin uzun yıllardır borca batık bir durumda yönetildiğini, memur ve işçisine 20 aya yakın bir süredir maaş ödemediğini belirten Şahin, “CHP’li Hüseyin Sarı 11 yıldan bu yana aralıksız olarak Erdek Belediyesi’ni yönetiyor. Kendisi 2009 yılında yönetimi devraldığında belediyenin borcunun 107 milyon olduğunu ifade etti. Şu anda ise belediyenin borcu 239 milyon lirayı geçti. Aldığı borcu ikiye katladı. Yıllık 49 milyon lira geliri olan bir belediyeden söz ediyoruz. Bu gelirleri kendisi de ifade ediyor. 11 yılda 528 milyon lira yapıyor. Borçla birlikte 767 milyon liralık bir paranın belediyeye giriş çıkış yaptığını görüyoruz. Ne hikmetse personele maaş ödenmiyor. Bu para nerede, borç gırtlağı geçti. Yıllık gelirinin 5 katı borç yapıldı. Ama biz çok iyi biliyoruz ki bu paralar festivallere gitti” dedi.

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142 HACİZ DOSYASI

CHP’nin emekçi ve halkçı olduğunu söyleyen bir belediye başkanının maaşını isteyen personele ‘Deyyus’ dediğini söyleyen Şahin, “Personel ailesini geçindirmek için haliyle maaşlarını istiyor. CHP’li Sarı ise maaşını isteyen personele ‘Deyyus’ diyebiliyor. Personel alın terini istiyor. Ancak CHP’li Sarı çalışan personeline hakaret edip mobbing uyguluyor. Bugün itibariyle Erdek Belediyesi hakkında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (BASKİ) gelen 142 haciz dosyası bulunuyor. Bunların haciz tarihindeki toplam miktarı 21 milyon liraya ulaşmış durumda. Uygulanan kötü yönetimle birlikte CHP’li Başkan Sarı, 20 yılını haczettirmiş oldu. CHP’li Sarı güzel bir tiyatro oynuyor ve oyununu gözel oynuyor. Erdek, Balıkesir’in incisiydi ancak şu anki durum ortada. Erdek Belediyesi hızla mezra haline dönüşüyor. Bir çivi bile çakılmıyor” şeklinde konuştu.

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