Mahşerin provası gibiydi: Cenaze namazları tek tek kılındı

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremde acılı ailelerinin en büyük manevi destekçilerinden birisi de din görevlileri oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yanı sıra İsmailağa Derneği gibi sivil toplum kuruluşları cenazelerin dini usullere göre defnedilmesine büyük bir özveri gösterdi. Her bir cenaze için yıkama, defin gibi işlemler ayrı ayrı yapılırken, cenazelerini farklı illere götürmek isteyenlere nakil araçları verilerek, cenazelerin sevki gerçekleştirildi.

ÖNCE ADLİ İŞLEMLER YAPILDI

Enkazdan çıkarılan her bir cenazenin belli aşamaların ardından defin işlemleri yapıldı. Cenazelerin savcılık tarafından kimlik tespiti, kriminal inceleme, kan örneği, parmak izi, DNA örneği gibi işlemleri detaylı olarak tamamlandı. Bir yakını tarafından teşhis edilebilen cenazelerin bilgileri savcılar tarafından alınırken, kimlik tespiti için cenazeler tekrar yakınlarına gösterildikten sonra işlemler tamamlandı. Enkaz altından çıkarılan kişiler kıyafet, ben, dövme gibi ayırt edici işaretlerle tek tek not edildi. Bu işlemlerin ardından ölüm defin belgeleri hazırlandı. Ölüm defin belgesiyle beraber, olay yeri inceleme ekipleri tarafından tekrar yüz resimlemesi yapıldıktan sonra adli işlemler sonuçlanmış oldu.

120 SAAT ARALIKSIZ MESAİ

Adli işlemlerin ardından cenaze işlemlerine başlandı. Her bir cenaze için ayrı ayrı yıkandı ve kefenleme yapıldı. Bunların ardından cenaze namazları tek tek kılındıktan sonra yakınlarının da katılımıyla cenazeler dualarla toprağa verildi. Bu süreçte günlerce aralıksız cenaze işlemlerine devam eden personeller, 120 saate yakın aralıksız görev yaptı.

Necdet Gürsoy

HEPSİNİN ACILARINI PAYLAŞTIK

Depremin hemen ardından Kocaeli İl Müftülüğü’nden Hatay’a gelen Diyanet İşleri Başkanlığı personeli Necdet Gürsoy, “Asri mezarlık bölgesinde 15 günlük süreçte yüzlerce kişinin cenaze namazını kıldırdım. Her gün yüzlerce cenaze geliyordu, mahşerin bir provası gibiydi. Hem aileler hem de bizim için çok zordu. Ailelerle tek tek ilgilendik, acılarını paylaştık” dedi.

ÇADIRLARI ZİYARET EDİYORUZ

Depremin üzerinden bir ay geçmesiyle din görevlileri çadır kentlerde manevi rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmaya başladığını söyleyen Gürsoy, “Çadır kentlerdeki çadırları tek tek ziyaret ederek, insanlarla sohbetler yapan görevliler depremzedelerle birebir ilgileniyor. Bunun yanı sıra çadırlarda cami hizmetleri, Kuran kursu hizmetleri ve dört altı yaş hizmetleri veriliyor. 4-6 yaş arasındaki çocuklara değerler eğitimi verilirken onların psikolojik halleri düşünülerek oyunlar eşliğinde verilmeye çalışılıyor” diye konuştu.



