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Malatya'da apartman yangını: Hamile kadın ve eşi hastaneye kaldırıldı

Malatya'da apartman yangını: Hamile kadın ve eşi hastaneye kaldırıldı

09:2014/05/2025, Çarşamba
IHA
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Alevler kısa sürede daireyi sararken ihbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler kısa sürede daireyi sararken ihbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 aylık hamile bir kadın ile eşi hastaneye kaldırıldı.

Malatya'daki olay, gece saatlerinde Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, TOKİ konutlarının bulunduğu bölgedeki 5 katlı apartmanın 5'nci katında elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken ihbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında evde bulunan Zihni Çelik ve 3 aylık hamile eşi Betül Çelik maruz kaldıkları yoğun duman sonrası hastaneye kaldırıldı. Çiftin hastanede tedavi altına alındığı belirtilirken, kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.



#Malatya
#Yeşilyurt
#İkizce Mahallesi
#Zihni Çelik
#Betül Çelik
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