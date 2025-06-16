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Malatya'da otluk alanda korkutan yangın: Alevler yerleşim yerine sıçradı

Malatya'da otluk alanda korkutan yangın: Alevler yerleşim yerine sıçradı

17:0416/06/2025, Pazartesi
AA
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Malatya.
Malatya.

Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek bazı evlere sıçradı. Alevleri kontrol altına almak için müdahale sürüyor.

Malatya Üçdeğirmen Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede geniş alana yayılan ve mahalledeki evlere de sıçrayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kale Kaymakamı Onur İnce de bölgede incelemelerde bulundu.




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