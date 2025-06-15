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Plastik deposu alevlere teslim oldu: Hastanenin yanındaki yangına müdahale sürüyor

Plastik deposu alevlere teslim oldu: Hastanenin yanındaki yangına müdahale sürüyor

18:1115/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
AA
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Ekipler yangının hastaneye sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler yangının hastaneye sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Konak ilçesinde plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Dumanları kentin birçok noktasından görüldüğü yangın nedeniyle bitişikteki hastanede tedavi gören hastalar tahliye edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki plastik ürünlerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


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Plastik deposu alevlere teslim oldu: Hastanenin yanındaki yangına müdahale sürüyor
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İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Deponun bitişiğinde bulunan özel bir hastanede tedavi gören hastalar ekiplerce tahliye ediliyor.

Bölgeden yükselen siyah dumanlar kentin farklı yerlerinden de görünüyor.

Ekipler yangının hastaneye sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.


Sağlık Bakanlığı yangına ilişkin açıklamada bulundu

Sağlık Bakanlığınca, İzmir Konak'taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hastanın olumsuz etkilenmediği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Konak'taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir. Tedbiren tüm hastaların nakli gerçekleştirilmekte olup, hastalarımızın durumu ve yangının seyri yakından takip edilmektedir."


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