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Yangından etkilenen oluklu kertenkelenin yardımına orman işçileri yetişti

Yangından etkilenen oluklu kertenkelenin yardımına orman işçileri yetişti

15:2215/06/2025, Pazar
IHA
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Orman personeli oluklu kertenkeleyi su ile serinletti.
Orman personeli oluklu kertenkeleyi su ile serinletti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangından etkilenen oluklu kertenkelenin yardımına orman işçileri yetişti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyünde tarım arazilerindeki yangın, sadece alandaki ürünleri değil, hayvanları da etkiledi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 10 hektar tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarına devam eden ekipler bugün sabah saatlerinde yangından etkilenmiş bir oluklu kertenkeleyi fark etti. Orman personeli oluklu kertenkeleyi su ile serinletti.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Bir yudum su, bir dünya merhamet. Çanakkale'de yangından etkilenen oluklu kertenkele, Kahramanmaraş'ta sıcaktan bunalan kaplumbağa. Dostlarımızın imdadına orman kahramanları yetişti. Unutmayalım dikkatsizliğimiz sadece ağaçları değil, dostlarımızı da tehdit ediyor" ifadelerine yer verildi.

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