Mansur Yavaş'tan ümidini kesen Ümit Özdağ cumhurbaşkanı adayını Twitter'dan açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamayla adaylık çağrısı yaptığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sitem etti. Özdağ, "Ne yazık ki Mansur Yavaş esas bağlılığını Atatürk'e ve Türk milletine değil, Kılıçdaroğlu'na gösterdi. Dün yaptığımız daveti geri çekiyoruz. Mansur bey, size duyulan bu güvene ihanet ettiniz. Siz Türk gençliğinin umuduna sırtınızı döndünüz" ifadelerini kullandı.