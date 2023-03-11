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Mansur Yavaş'tan ümidini kesen Ümit Özdağ cumhurbaşkanı adayını Twitter'dan açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Whatsapp mesajıyla ittifaktan ayrıldığını açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, başını çektiği ittifakın Cumhurbaşkanı adayını da Twitter'dan açıkladı. Beş partiden oluşan ittifakın adayı eski Milletvekili Sinan Oğan oldu. Özdağ Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olması için Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı destekliyordu.

12:29 . 11/03/2023 Cumartesi
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Sinan Oğan - Ümit Özdağ

Sinan Oğan - Ümit Özdağ

Zafer Partisi ile birlikte Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi’nden oluşan ittifakın cumhurbaşkanı aday adayı
Sinan Oğan
olacak.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Twitter paylaşımında
"ATA ittifakı imza töreni ve ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan’ın adaylığının açıklanması için düzenlediğimiz tören saat 14.00’de Zafer Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilecek"
ifadelerine yer verdi.
Ümit Özdağ

Ümit Özdağ Altılı Masa'nın adayının belirlenmesi sürecinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmasını destekliyordu.

Özdağ geçtiğimiz günlerde ittifak ortakları Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Whatsapp'tan attığı mesajla ittifaktan ayrıldığını bildirdiğini açıklamıştı.

Sinan Oğan

#Ümit Özdağ
#Sinan Oğan
#Zafer Partisi
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Mansur Yavaş'tan ümidini kesen Ümit Özdağ cumhurbaşkanı adayını Twitter'dan açıkladı
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