Mardin 2 milyon turist ağırladı

Yetkililerden edinilen bilgilere göre bir yıllık süreçte şehri günübirlik ziyaret edenler dahil 2 milyona yakın yerli ve yabancı turist ağırlandı. Bu ziyaretçilerden 450 bini en az bir gece konakladı. Mardin bu yılın ilk 6 ayında 238 bin kişiyi ağırladı. Böylece kentin kendi turist rekorunu kırdığı belirtiliyor.

PİZZA KOKULU MİDYAT

Mardin’de görülmesi gereken yerlerin başında ise Midyat geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı son yıllarda Midyat’a 50 milyon liraya yakın yatırım yaptı. Kiliseler, manastırlar, yeraltı şehirleri, mağaraları, camileri ile ziyaretçilerine tarihe yolculuk keyfi yaşatan ilçede ünü dünyaya yayılmış ‘pizza köyü’ de ziyaretçilerin yeni uğrak noktaları arasında.

12 BİN MEZARLIKLI MANASTIR

Mor Gabriel Manastırı hala aktif bir şekilde hizmet veriyor. Günde üç kere 6. Yüzyıl’dan kalma tarihi çan çalıyor ve Süryaniler ibadetlerini gerçekleştiriyor. Manastırda bölgenin ruhani lideri olan 3 rahip, 13 rahibe, 24 öğrenci ve 2 aile yaşıyor. Manastır içerisinde yer alan mezarlıktaki 15 mezar lahitinde 12 bin kişi defnedilmiş.







