Mardin’de kaçak silah operasyonu: İki kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde yürütülen operasyonda, 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 158 mühimmat ve 16 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.