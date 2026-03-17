Mardin’de kaçak silah operasyonu: İki kişi tutuklandı

Mardin’de jandarma ekiplerince yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı. Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda 1 uzun namlulu silah, 5 tabanca, 3 tüfek, 158 mühimmat ve 16 şarjör bulundu.
Mardin’de jandarma ekipleri, yasa dışı silah satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde yürütülen operasyonda, 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 158 mühimmat ve 16 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.