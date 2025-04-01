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Marketten dönerken arapa çarpan kadının bacağı koptu: Hastanede vefat etti

Marketten dönerken arapa çarpan kadının bacağı koptu: Hastanede vefat etti

10:391/04/2025, Salı
G: 1/04/2025, Salı
DHA
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Bacağı kopan ve sonrasında vefat eden kadının yakınları olay yerine koştu.
Bacağı kopan ve sonrasında vefat eden kadının yakınları olay yerine koştu.

Kağıthane'de otomobiliyle yokuş aşağı ilerleyen Nurhan Barut, park halindeki bir araca, ardından da karşı istikametteki kaldırımda yürüyen Gülsüm Akgün'e çarptı. Kaza sonucu bacağı koptuğu öğrenilen Akgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Barut tutuklanırken, aracın yokuştan indiği anlar kameralara yansıdı.

Kağıthane'de yokuş aşağı hızla ilerleyen Nurhan Barut direksiyon hakimiyetini kaybetti. Barut otomobiliyle önce park halindeki bir araca ardından da karşı istikametteki kaldırımda yürüyen Gülsüm Akgün'e çarptı. Market alışverişinden döndüğü öğrenilen Akgün, kazada ağır yaralandı ve bacağı koptu.


HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ


Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Akgün'ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Akgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gülsüm Akgün


TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI


Kazaya neden olan sürücü Nurhan Barut ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barut, 'taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kazaya neden olan aracın yokuştan indiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.



'ARAÇ, YOKUŞ AŞAĞI SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE İNDİ'


Kazada park halindeki aracı hasar gören Elvan Bulut, "Araç, yokuş aşağı süratli bir şekilde indi. Ardından benim aracıma vurdu. Sonra da mantara vurdu. Oradan sonra da aşağıdan yukarı doğru yürüyen kadına çarptı. Kadının bacağı kesildi. Sonrasında itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini aradık. Yaralı kadını hastaneye götürdüler. Benim aracımda da hasar var. Kapısı kırıldı, jant ve lastik parçalandı" dedi.





#kağıthane
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