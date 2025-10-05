AFAD, Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 3,5 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntı 10.61 km derinlikte gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Artçı sarsıntılar devam ediyor
Perşembe günü Tekirdağ, Marmaraereğlisi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valisi Gül, "Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır." açıklamasında bulunmuştu.
Uzmanlar bölgedeki depremlerin artçı sarsıntılar şeklinde devam edeceğini vurgulamıştı.