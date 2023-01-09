Marmara Denizi’nde üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Marmara Denizi’nde hareketsiz bir kadının olduğu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Denizden çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi. Kimlik tespiti yapan polis ekipleri, cesedin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Nuray Kayar’a ait olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan gerekli incelemenin ardından, Kayar’ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

FOTOĞRAF 17 Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle, saat 03.00 sıralarında Arnavutköy, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yaklaşık 10 bin metrekarelik alana kurulu kauçuk fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, polis ekipleri yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğu önlemek için çevrede güvenlik önlemi aldı. Çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrika içinde yanan kauçuk parçalarının tekrardan yanma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Öte yandan yangın yerine gelen İGDAŞ ekipleri yaşanabilecek doğal gaz patlamasına karşı fabrikaya giden gaz akşını kesti. Arnavutköy'de korkutan yangın: 10 bin metrekarelik fabrika kül oldu Arnavutköy'de yaklaşık 10 bin metrekarelik alana kurulu olan kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrika itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangıda fabrika ile iki kamyon da kullanılamaz hale geldi. BiP'te paylaş

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