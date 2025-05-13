Marmara’da sessiz felaket: Balıkçılar sezonu zararla kapattı

Marmara’da 15 Nisan'da başlayan av yasağı 12 metreden büyük tekneler için geçerli. Ancak küçük tekneler denize çıkabilse de müsilajdan ötürü balığa ulaşamıyor. Dalarel, "Balık çok, denize çıkıyoruz ama elimizde sağlam ağ kalmadı" dedi.

Balıkçının kâbusu: Müsilaj

Eylül ayından bu yana etkisini artırarak devam eden müsilaj, özellikle motorlara ve av araçlarına zarar veriyor. “En büyük zararı ağlara verdi. Patlamayan ağ kalmadı” diyen Dalarel, 100 metrelik bir ağın maliyetinin 10-15 bin TL olduğunu hatırlattı.





200 bin liralık yük

Küçük teknelerde bile 50-60 bin TL değerinde ağ bulunduğunu aktaran Dalarel, “5-6 metrelik tekneler 200 bin liralık ağ taşıyor. Onarımı bile 100 bin lira. Bazıları tamire uğraşmadı, sıfır ağ aldı” diye konuştu.

Kazanç gitti, masraf kaldı

Balık sezonunun verimli geçtiğini ancak müsilajın her şeyi bozduğunu söyleyen balıkçılar, “Kazandığımızı da üstüne cebimizdekini de ağ tamirine harcadık. Şimdi limanlar, onarılamamış ağlarla dolu” dedi.





Çinokap ve istavrit avı başlamadı

Yasağa rağmen bazı ağ türleriyle denize açılmaları gerektiğini belirten Dalarel, “Ama elimizde sağlam ağ yok. Ağ atamıyoruz” diye isyan etti.

Günlük masraf 3 bin lirayı buluyor

76 yaşındaki ağ ustası Erdoğan Sezginer de tabloyu özetledi: “Bu yıl bir lira kazanamadık. Üstüne ağ tamirine servet döktük. Günde 3 bin liraya tamir yapılıyor. Müsilaj derinleşiyor.”





Sadece deniz değil, geçim de kirleniyor

Müsilajın balıkçılığı bitirme noktasına getirdiğini vurgulayan bölge sakinleri, “Denize değil, artık ağlarımıza bakıyoruz. Sezon bitti, elimizde zarar kaldı” diyerek çözüm talep etti.







