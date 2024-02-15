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Masal tiyatrolarıyla travmadan tebessüme

Depremler yüzünden Mersin'e göç etmek zorunda kalan Hataylı öğretmen Rezan Ezer, 10 kişilik ekibiyle Anadolu masallarını tiyatro sahnesine taşıdığı oyunlarla çocukların yaşadığı stresi atlatmalarına katkıda bulunuyor. Ezer, ekip olarak amaçlarını; çocukların yüzünde bir tebessüm olabilmek şeklinde açıklıyor.

04:00 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 05:38 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ezer, bir çocuk tiyatrosu ekibiyle Anadolu masallarını tiyatroya uyarladı.
Ezer, bir çocuk tiyatrosu ekibiyle Anadolu masallarını tiyatroya uyarladı.

Mersin'de yaşayan sınıf öğretmeni Rezan Ezer, gönüllü ekibiyle memleketi Hatay'a gelerek çocukların depremde yaşadığı travmalarını atlatabilmesine katkıda bulunmak için tiyatroya uyarladığı masalları sahneliyor. Depremlerden önce Antakya ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Ezer, 6 Şubat 2023'teki afette evini kaybedince ailesiyle Mersin'e yerleşmek zorunda kaldı. Memleketinden ayrı geçirdiği günlerine üzülen Ezer, Hatay'a ve çok sevdiği çocuklara faydalı olabilmek için bir proje geliştirdi. Göç ettiği Mersin'de Erdemli Halk Eğitim Merkezi müdür yardımcılığı görevine atanan Ezer, bir çocuk tiyatrosu ekibiyle Anadolu masallarını tiyatroya uyarladı.


ANADOLU MASALLARINI TİYATROYA AKTARDI

Mersin Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi ortaklığıyla yürütülen "Erdemli Masal Kervanı" adını verdikleri çalışmalarını Hatay'a getiren Ezer ve ekibi, buradaki ilkokul ve ortaokul öğrencileri için sahne aldı. Ezer, depremi yaşayan çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Bunu da kendisinin yazıp yönettiği masal tiyatrosuyla başarmaya çalıştıklarını belirten Ezer, "Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber bir projeye imza attık ve masalları sahneleyelim dedik. Anadolu masallarını çocuk tiyatrosu haline getirdik" diye konuştu.

Ezer, oyunlarını ilk olarak Erdemli kırsalındaki okullarda sahnelediklerini anlatarak "Buradaki öğrencilerin birçoğu hayatında ilk defa tiyatroyla tanıştı. Daha sonra 'dezavantajlı bölge' tanımına belki de şu anda en uygun olan memleketim Hatay'a geldik. Buradaki çocuklara sarıldık, çocuklarımızla masal tiyatromuzu paylaştık. Amacımız çocukların yüzünde bir tebessüm olabilmek" dedi.

Afeti yaşayan çocuklara masallarla şifa olmaya çalıştıklarını dile getiren Ezer, "Deprem, biz yetişkinlerin de çocuklarımızın da üzerinde uzun yıllar belki de çok kolay silinemeyecek derin izler bıraktı. Aslında el birliğiyle birbirimizin yarasını sarmaya çalışıyoruz. Bu projeye başladığımdan beri hep aklımın, kalbinin bir köşesinde buradaki çocuklar vardı, 'buradaki çocuklara yeniden masalları nasıl götürebilirim?' diye düşünüyordum. Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge departmanında çalışan arkadaşlarımın şahane daveti sayesinde içimizde kalan o sızı biraz olsun dindi diyebilirim" ifadelerini kullandı.


ÇOCUKLARDAN TAM NOT

Tiyatroyu izleyenlerden 10 yaşındaki Ali Emir Açar çok eğlendiklerini belirterek, masalları çok etkileyici bulduğunu belirtti. Ela Güleryüz (9) ise etkinlikte çok güldüğünü ve eğlendiğini aktardı. Derin Alasız (8) da ilk kez tiyatro oyunu izlediğini ve çok eğlendiğini kaydederek, "Özellikle şakacı adamın şakaları çok güzeldi, kostümlere de bayıldım" dedi.


#Hatay
#tiyatro
#deprem
#çocuk
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