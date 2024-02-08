ilk iş mutfakta yemek yapacağım

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş ile Hatay ve Gaziantep’te evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen konutların bir kısmının kurası çekildi. Kura çekimi yapılan 27 bin 262 konutun anahtarı teslim edildi. Anahtarını teslim alan aileler TOKİ konutlarının yapıldığı şantiyelere giderek, taşınmak için hazır olan evlerini gezmeye başladı.

ÇATININ VERDİĞİ GÜVEN BAŞKA

Kahramanmaraş Göksun’da inşa edilen TOKİ konutlarının ilk etabı için çekilen kurada ismi çıkan Abdülaziz Bozoğlan, “Yıllarca çalışıp aldığımız evimiz depremde yıkıldı. Hak sahibi olduk. Cumhurbaşkanımızın verdiği sözü tutacağını biliyorduk. Tuttu da, anahtarlarımızı aldık, yeni evimize geçeceğiz. Konteynerde hayatımızı sürdürüyoruz bir yıldır ama bir çatının verdiği güven çok başka” dedi. Eşi Yazgül Bozoğlan ise, “En çok çocuklarımın sıcak bir yuvada, benim yanımda olmasını istiyordum. Yeni evimiz ile refah, geniş, rahat bir ortamda çocuklarımızla yeni bir hayata başlayacağız. Yaşanan acıydı ama bir şekilde geride bırakmak zorundayız” diye konuştu.

İLK PLAN MUTFAKTA YEMEK

Yine aynı yerden bir eve sahip olan Gökhan Buğdaycı da “Bir yılın ardından anahtarımızı aldık. Allah kimseyi evsiz bırakmasın. Biz bunun zorluğunu gördük. Bu yüzden bundan sonraki hayatımız çok daha farklı olacak. Yeni evime girer girmez ilk işim bu evleri yapan herkese dua etmek olacak. Bu kadar kısa sürede böylesi güzel evler yapmak herkesin harcı değildir” ifadelerini kullandı. Eşi Merve Buğdaycı ise “Bir yıl zor geçti. Bundan sonra yaşadığımız hayatı en iyi şekilde değerlendirmek için çalışacağız. Konteynerde imkânlarımız kısıtlıydı. En basitinden istediğimiz yemeği yapamıyorduk. En çok çocuklarımla birlikte mutfakta yemek yapmayı özledim” dedi.

Söz verdiyse yapar

Hatay Payas’ta inşa edilen konutların sahibi olan Ramazan Tokay ve Sevgi Tokay çifti de yeni ev heyecanı yaşıyor. Ramazan Tokay, duygularını “Evin bu kadar şık ve güzel olmasını beklemiyorduk. Büyük emek var. Cumhurbaşkanımız söz verdiği için bir yıl içerisinde teslim edilmesini bekliyordum. Sözünü tuttu. Cumhurbaşkanımızın elinden anahtarı teslim almak bizim için mutluluk vericiydi” diyerek dile getirdi. Sevgi Tokay ise, “Bir bayan için mutfak çok önemli. Bu yüzden eve adım attığımda ilk iş mutfağa bakmak oldu. Gerçekten geniş, rahat hareket alanı tanıyor. Üç çocuklu bir aileyiz. Bize yetecek bu ev. Çocuk odası da oldukça geniş” şeklinde konuştu.

Sahipsiz kasalar Milli Emlak’a

6 Şubat'ta yaşanan felaket sonrası kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında kaldırılan molozların arasından çıkan değerli eşyalar, güvenlik güçleri tarafından tutanakla teslim alındı. Araçlara yüklenen kasa, para, altın gibi eşyalar il ve ilçe emniyet müdürlüklerine götürülerek muhafaza altına alındı.

SAHİPLERİ İÇİN DETAYLAR TOPLANDI

Güvenlik güçlerince koruma altına alınarak kameralarla izleme altına tutulan ziynet eşyaların bulunduğu odaya yalnızca görevli kişiler girebildi. Enkaz altından çıkarılan çelik kasalar zaman içerisinde açılarak içerisindeki kıymetli eşyalar ayrı ayrı kayıt altına alındı. Sahibi tespit edilen değerli eşyalar tutanak eşliğinde teslim edildi. Teslim alınması için yasal olarak tanınan bir yıllık sürenin dolması ile birlikte eşyalar Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne aktarıldı.

YÜZLERCE PARÇA VAR

Kahramanmaraş gibi Adıyaman’da da emniyete getirilen eşyaların yarısı sahiplerine teslim edildi. Ancak Hatay’da emniyete götürülen eşyaların yarısından fazlası teslim alınmadı. Depremlerin yaşandığı günden itibaren 300’e yakın çelik kasa ve 3 bin parçadan oluşan altın, para ve değerli kâğıt muhafaza altına alındı. Emniyette hâlâ birçok değerli eşya bulunuyor.







