Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Meclis üyesine kanlı pusu: Arabasını taradılar

Meclis üyesine kanlı pusu: Arabasını taradılar

14:4316/03/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Meclis üyesi saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Meclis üyesi saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, evine gitmekte olan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mahmut Dirier'in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Dirier, yara almazken saldırıyı gerçekleştirenler aranıyor.

Olay, gece saatlerinde Birecik'in Kural Mahallesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, sahur vakti evine gitmekte olan ve yola konulan taşlar nedeniyle hızını düşürmesi sağlanan Mahmut Dirier'in kullandığı 45 ED 094 plakalı hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Aracına çok sayıda mermi isabet eden Diner, saldırıyı yara almadan atlatırken, şüpheli veya şüpheliler ise kaçtı. Diner'in ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

#Şanlıurfa
#Birecik
#Belediye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İbrahim Paşalı kimdir?