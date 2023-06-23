Mega kente mega anket

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim mesajlarıyla birlikte AK Parti’de çalışmalar başladı. İlk olarak seçmenin röntgeni çekilecek. İstanbul’da 20 bin seçmen üzerinde yapılacak çalışma bayramdan sonra tamamlanacak. Ardından aynı çalışma 80 ilde yapılacak.

Nur Banu Aras
04:00 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti Genel Merkezi.

AK Parti Genel Merkezi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Başta yerel seçimler olmak üzere hazırlığımızı yapmamız lazım. İç muhasebemizi yapacağız” ifadelerinin ardından AK Parti’de çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda önceki gün yapılan grup toplantısı sonrasında Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında strateji ekibi toplandı.

BÜYÜKŞEHİR ÖNCELİKLİ

Burada alınan kararlara göre AK Parti yerel seçim çalışmaları kapsamında Türkiye’nin röntgenini çekecek. 81 ile özel çalışma yapılacak, vatandaşın tercihi araştırılacak, seçmenin ne isteyip ne istemediği sorulacak. Yerel seçim çalışmalarının en önemli ayağını Ankara, İstanbul ve İzmir’in başta olduğu büyükşehirler oluşturacak.

4 ANA BAŞLIK

Çalışmada özellikle Ankara ve İstanbul’a özel bir yer ayrılacak. Seçmen davranışlarını etkileyen siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik faktörler ölçülecek. AK Parti, seçmen araştırmasını ilk olarak İstanbul’da 20 bin seçmen üzerinde yapacak. İstanbul’un farklı bölgelerinde belirlenen 20 bin seçmenin tek tek kapısı çalınacak. AK Parti 21 yıllık iktidarında bir rekor kırarak ilk kez bu kadar geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirilmiş olacak.

YEREL SEÇİME STRATEJİ

Söz konusu çalışma Ankara ve İstanbul’da bayramdan sonra tamamlanacak. Ardından başta büyükşehirler olmak üzere 79 ilde çalışma yapılacak. Çalışma ilk önce AK Parti’nin seçimler için kurduğu strateji ekibinde incelenecek. Yapılan saha araştırması raporlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Erdoğan’la raporun değerlendirilmesinin ardından yerel seçimler için yeni bir strateji belirlenecek.


İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Belediyeleri kaybedebiliriz' mesajı: Değişim olmazsa bulunduğumuz mevzileri de koruyamayız
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Belediyeleri kaybedebiliriz' mesajı: Değişim olmazsa bulunduğumuz mevzileri de koruyamayız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelişinin dördüncü yılı nedeniyle düzenlenen programda 'değişim' mesajını yineledi. "Vatandaşın değişim talebine cevap veremedik. İktidarı değiştirecek bir güven ve umut ortamını ne yazık ki oluşturamadık." diyen İmamoğlu, toplumun esaslı bir değişim beklediğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'belediyeleri kaybedebiliriz' mesajı veren İmamoğlu, "Vatandaşlarımızın beklentisini karşılamak zorundayız, yoksa asla ve asla bu şekilde davranırsak bulunduğumuz mevzileri de koruyamayız." diye konuştu. İmamoğlu, bu değişime öncü olabileceği teklifini de yineledi.



#Yerel Seçimler
#İstanbul
#Ankara
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
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