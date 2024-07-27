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Mehmetçik teröristlerin inlerine girdi: Operasyon bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı; operasyon bölgesinde tespit edilen 6 mağara ve tünelde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

13:04 - 27/07/2024 Cumartesi
DHA
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 mağara ve tünelde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;
  • Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz.
  • Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 adet mağara/tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
  • Ele geçirilen malzemeler;

  • - 3 adet el bombası,
  • - 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ile yapılmış EYP,
  • - 2 adet anti-personel mayın,
  • - 1 adet EYP ile güçlendirilmiş mayın,
  • - 1 adet mayın,
  • - 2 adet el yapımı havan,
  • - 35 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,
  • - 1 adet sis mühimmatı,
  • - 1 adet 120 mm havan mühimmatı,
  • - 1 adet 81 mm havan mühimmatı,
  • - 2 adet sinyal tespit cihazı,
  • - 2 adet alpha-fire düzenek,
  • - 1 adet havan mühimmat deposu,
  • - 8 adet mühimmat kutusu,
  • - 3 adet mutfak tüpü,
  • - 7 adet yakıt dolu bidon,
  • - 1 adet yıkılmış/terkedilmiş sığınak,
  • - 1 adet su havuzu.

  • Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek!




#MSB
#operasyon bölgesi
#PKK
#mağara
#mühimmat
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