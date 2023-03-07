Mehmetçik'ten çadır kentte kalan vatandaşlara berber hizmeti

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Mehmetçik, Malatya'nın kırsal bölgelerindeki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda ev ve hayvan barınaklarının hasar gördüğü kırsal kesimlerde Mehmetçik yaraları sarmak için seferber oldu. Kent merkezinde birçok bölgede kurulan çadır ve konteyner kentlerde görev alan Malatya 2. Ordu Komutanlığı ile Kırklareli 41. Komando Tugay Komutanlığına bağlı birlikler, ilçelerde ve kırsaldaki mahallelerde de aktif rol üstleniyor.