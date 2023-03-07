Mehmetçik deprem bölgesinde
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
Mehmetçik, Gaziantep’teki çadır kentlerimizde kalan depremzede vatandaşlarımıza berber hizmeti vermeyi sürdürüyor.
#Milli Savunma Bakanlığı
#mehmetçik
#depremzede
31 dakika önce
Mehmetçik'ten çadır kentte kalan vatandaşlara berber hizmeti
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