Deprem bölgesinde Mehmetçik her ihtiyaca koşuyor

Yaklaşık 250 çadırın bulunduğu alanda depremzedelerin günlük ihtiyaçlarının karşılanması için Malatya 2. Ordu Komutanlığı ile Kırklareli 41. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 75 personel görev yapıyor. Depremzedeler için fırında ekmek pişiren, üç öğün yemek hazırlayan askerler, odun keserek yakmaya hazır hale getiriyor. Afetzedeleri tıraş da eden Mehmetçik, lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek veriyor.

Yakınlarıyla çadırda kalan 27 yaşındaki Arzu Aylaz, askerin ve polisin ilk günden beri kendilerini hiç yalnız bırakmadığını söyledi. Aylaz, "Bir şikayetimiz veya bir eksiğimiz olsa söylüyoruz, yardımcı oluyorlar. Ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar." dedi. Kardeşi Meltem Aylaz da hayatlarının bir gecede değiştiğini belirterek, zor bir süreçten geçtiklerini kaydetti. Mehmetçik'in şartlarını kolaylaştırdığını dile getire Aylaz, "Bakıyorum, bazen rüya gibi geliyor. Sıcacık yatağımızdan kalktık ve bir gecede bu duruma düştük. Annem de sağlıklı bir bireydi, yürüyordu. Şu anda yoğun bakımda, ölüm kalım savaşı veriyor. Bir gecede ne olacağını insan bilmiyor. Bir gecede oldu bu durumumuz. Yine çok şükür sağız, hayattayız." diye konuştu.