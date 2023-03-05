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Hayat

Deprem bölgesinde Mehmetçik her ihtiyaca koşuyor

Büyük deprem felaketinden hemen sonra kışlasından çıkıp halkın yanında olan Mehmetçik, kurulan çadır ve konteyner kentlerde de halkın tıraş ihtiyacından gıda ve yakacak odununu kırmaya kadar her ihtiyacını karşılıyor.

10:28 . 5/03/2023 Pazar
AA
Mehmetçik depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Mehmetçik depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler Türkiye'ye büyük acılar yaşattı. 45 bini aşkın can kaybı yaşanan ülkemizde yaraların sarılması için büyük bir seferberlik başlatıldı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören 1350 kişi, Malatya Büyükşehir Belediyesinin yanında kurulan çadır kente yerleştirildi.

Mehmetçik halkın yanında

Yaklaşık 250 çadırın bulunduğu alanda depremzedelerin günlük ihtiyaçlarının karşılanması için Malatya 2. Ordu Komutanlığı ile Kırklareli 41. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 75 personel görev yapıyor. Depremzedeler için fırında ekmek pişiren, üç öğün yemek hazırlayan askerler, odun keserek yakmaya hazır hale getiriyor. Afetzedeleri tıraş da eden Mehmetçik, lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek veriyor.

Depremzedeler Mehmetçik'e minnettar

Yakınlarıyla çadırda kalan 27 yaşındaki Arzu Aylaz, askerin ve polisin ilk günden beri kendilerini hiç yalnız bırakmadığını söyledi. Aylaz, "Bir şikayetimiz veya bir eksiğimiz olsa söylüyoruz, yardımcı oluyorlar. Ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar." dedi. Kardeşi Meltem Aylaz da hayatlarının bir gecede değiştiğini belirterek, zor bir süreçten geçtiklerini kaydetti. Mehmetçik'in şartlarını kolaylaştırdığını dile getire Aylaz, "Bakıyorum, bazen rüya gibi geliyor. Sıcacık yatağımızdan kalktık ve bir gecede bu duruma düştük. Annem de sağlıklı bir bireydi, yürüyordu. Şu anda yoğun bakımda, ölüm kalım savaşı veriyor. Bir gecede ne olacağını insan bilmiyor. Bir gecede oldu bu durumumuz. Yine çok şükür sağız, hayattayız." diye konuştu.

"Asker olmasaydı düzen olmazdı"

Evleri hasar gören üç çocuk babası 38 yaşındaki Aziz Önder, Mehmetçik'e minnettar olduklarını dile getirerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri burada olmasaydı, şu an buradaki düzenin hiçbiri olmazdı. En baştan en sona kadar çok emekleri var. Allah onlardan razı olsun." ifadesini kullandı.



#Kahramanmaraş
#Mehmetçik
#Malatya
1 saat önce
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Deprem bölgesinde Mehmetçik her ihtiyaca koşuyor
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