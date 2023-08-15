Memura enflasyon endeksli teklif: Ocakta yüzde 42 zam

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren ve 2024-2025’i kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifi belli oldu. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde taraflar ikinci kez bir araya geldi. Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ilk zam teklifini duyurdu. Buna göre, 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

ZAMMA İLAVE %25 ENFLASYON FARKI

2023 yılı toplamında en düşük memur maaşında yüzde 141,8 artış sağladıklarını hatırlatan Bakan Işıkhan, “Gerek ocak ayında gerekse temmuz ayında yaptığımız artışların enflasyon farkı hesabı dikkate alınmadan ilave refah olarak verildiğini özellikle vurgulamak isterim. Böylece Merkez Bankasının 2023 yılı enflasyon tahmini dikkate alındığında kamu görevlilerimize dönem zammına ilave olarak Ocak 2024'te yüzde 25 civarında enflasyon farkı vereceğimizi de öngörüyoruz. Oluşacak bu enflasyon farkının 2023 yılında verilen zamların ilave refah payı olarak verilmesinden kaynaklandığını da vurgulamak isterim” dedi.

2024’TE %54’LÜK ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

6 Şubat depremlerinin maliyetinin 104 milyar dolar olduğuna işaret eden Işıkhan, hükümetin iki yıla ilişkin teklifinin bu çerçevede değerlendirilmesini istedi. Bakan Işıkhan, iki yıllık artış önerilerini şöyle açıkladı: Kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk altı ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 yılı ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay olarak yüzde 5 teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 42'yi bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönem zammı ile birlikte kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır.”

MEMUR-SEN: TEKLİF REVİZE EDİLMELİ

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin zam teklifine ilişkin açıklama yaptı. Yalçın, “Gelen teklifi olumlamamız mümkün değil. Bu açıdan tavsiyemiz, teklifin revize edilmesidir. Kiralara ilişkin kamu görevlileri zorlanmakta. Masaya bu konuda bir teklifin de gelmesini bekliyorduk. Bayram ikramiyesinden diğer sosyal haklara ilişkin henüz cümle kurulmadı. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin 10 puan gerisinde olan teklifle masanın açılmasını yadırgıyoruz” dedi.

Perşembe yeni randevu

Tarafların sözleşme için 17 Ağustos perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda tekrar bir araya gelmesi bekleniyor. O güne kadar heyetler teklifler üzerinde çalışacak. 23 Ağustos’a kadar uzlaşma sağlanamazsa Hakem Kurulu için süreç başlayacak. Hakem Kurulu’nun 5 gün içinde kararını açıklaması gerekiyor.

Memurlar ne istedi?

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3’er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Konfederasyon, 2025 için ise 6’şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.







