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Menfez duvarına çarpan kamyonette 4 kişi yaralandı

Menfez duvarına çarpan kamyonette 4 kişi yaralandı

15:182/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
IHA
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Menfez duvarına kamyonet çarptı
Menfez duvarına kamyonet çarptı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak menfez duvarına çarpan kamyonette 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Y., idaresindeki 35 HB 0521 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki menfez duvarına çarparak durabildi. Kazada R.A.B., Ş.K., S.N. ve E.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

#kaza
#Kamyonet
#Afyonkarahisar

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