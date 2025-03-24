Meral Akşener aylar sonra poz verdi

Uzun bir süredir objektiflerden uzak kalan İyi Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, bir iftar yemeği organizasyona katıldı.
Türkiye'de siyaset sahnesi oldukça hareketli. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından gündem hızla şekilleniyor.
Son hali görüntülendi
İyi Parti Genel Başkanlığı görevini yürüten Meral Akşener, partisini kurultaya götürmüş ve koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakmıştı.
Daha sonra ise siyaseti bırakan Akşener, gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı.
Siyaset sahnesine vedasının ardından cenazelerde görülen Akşener, yenilediği imajı yani sarı saçlarıyla dikkat çekmişti.
Sessizliğini koruyan Meral Akşener'in son hali bir kez daha paylaşıldı.
İftar davetine katıldı
Meral Akşener'e en yakın isimlerden olan İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, bir iftar yemeğinden fotoğraf paylaştı.