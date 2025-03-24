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Meral Akşener aylar sonra poz verdi

Meral Akşener aylar sonra poz verdi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:4224/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Meral Akşener aylar sonra görüntülendi
Meral Akşener aylar sonra görüntülendi

Uzun bir süredir objektiflerden uzak kalan İyi Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, bir iftar yemeği organizasyona katıldı.

Türkiye'de siyaset sahnesi oldukça hareketli. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından gündem hızla şekilleniyor.


Bu gelişmeler karşısında sessizliğini koruyan isimlerden biri de
Meral Akşener.


Son hali görüntülendi


İyi Parti Genel Başkanlığı görevini yürüten Meral Akşener, partisini kurultaya götürmüş ve koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakmıştı.


Daha sonra ise siyaseti bırakan Akşener, gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı.


Siyaset sahnesine vedasının ardından cenazelerde görülen Akşener, yenilediği imajı yani sarı saçlarıyla dikkat çekmişti.


Sessizliğini koruyan Meral Akşener'in son hali bir kez daha paylaşıldı.


İftar davetine katıldı


Meral Akşener'e en yakın isimlerden olan İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, bir iftar yemeğinden fotoğraf paylaştı.


Paylaşımına
"Kurucu liderimiz Sn.⁦ Meral Akşener ile birlikte kıymetli dostum Ahmet Arslan’ın iftar davetine katıldık. Ülkesini çok seven ve katma değer yaratan vatanperver insanlarla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Var olsunlar."
notunu düştü.



#meral akşener
#iftar
#iyi parti

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