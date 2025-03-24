Meral Akşener aylar sonra poz verdi

"Kurucu liderimiz Sn.⁦ Meral Akşener ile birlikte kıymetli dostum Ahmet Arslan’ın iftar davetine katıldık. Ülkesini çok seven ve katma değer yaratan vatanperver insanlarla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Var olsunlar."