Gündem Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı 70 ile yağış uyarısı yapıldı
İZMİR

Meteoroloji tahminlerini açıkladı: Samsun, Malatya, Elazığ, Erzurum, Adana, Gaziantep hava durumu

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 70 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, Ege (İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege (İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Doğu Akdeniz ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da kar ne zaman yağacak?
GÜNDEM
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Rüzgar, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 6
  • İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10
  • İzmir: Çok bulutlu 13
  • Adana: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
  • Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 15
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar ve karla karışık yağmurlu 4
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 11
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