Meteoroloji ve AKOM'dan ardı ardına uyarılar geldi: Kar Anadolu Yakası'na doğru kayacak

Meteoroloji ve AKOM’un günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, karın ilerleyen saatlerde daha geniş bir alanda etkili olması bekleniyor.
Ülke genelinde Sibirya kaynaklı soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Kar yağışı denilince ise akla ilk gelen şehir yine İstanbul.
Megakent beyaza büründü
İstanbul’da dün belli noktalarda olağanüstü bir durum yokken, bazı ilçeler beyaza büründü.
Esenyurt’ta karlı yolda kayan otomobil, önce karşı yönden gelen araca ardından da kaldırımda yürüyen iki öğretmene çarptı.
Yaralanan öğretmenler hastaneye kaldırıldı.
Eğitime ara verildi
Pek çok sürücü ilerlemekte zorlandı. Kar akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü.
Yağış yüksek kesimlerde yer yer tipi şeklinde oldu.
İstanbul Valiliği, kent genelinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
7 ilçe için sarı kodlu uyarı
İstanbul’da bugün havanın çok bulutlu, kent merkezinde karla karışık yağmurlu olması, yükseklerde ise kar geçişleri yaşanması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentin yedi ilçesi için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüp ve Sultangazi’de yağışların kar geçişleri şeklinde olması, zaman zaman kar yağışının kuvvetlenmesi bekleniyor.
AKOM’Dan Anadolu Yakası'na uyarı: Öğleden sonraya dikkat
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada ise sabah saatlerinde kentin kuzeyinde görülen yağışın öğle saatlerine kadar Avrupa Yakası, öğleden sonra ise Anadolu Yakası’nda ağırlıklı olarak etkili olacağı ifade edildi.
Karla karışık yağmurun yüksek bölgelerde kar şeklinde etkili olacağına dikkat çekilen açıklamada, "Şubat ayı başlarından itibaren etkili olan yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgemizi terk edeceği, sıcaklıkların perşembe gününden itibaren mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin edilmektedir." denildi.
Buzlanmaya karşı dikkat
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "Meteoroloji modellerine baktığımda, yarından itibaren yurdun büyük bölümünde yüksek basınç girişi gözlemleniyor. Bu durum, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri hariç, ülkenin geri kalanında yoğun sis ve buzlanmaya neden olacak. Eğer bu buzlanma beklediğimizin üzerinde gerçekleşirse, İç Anadolu'da yoğun kar yağışlarına yol açabilir. Ayrıca, hafta sonuna kadar yoğun kar yağışını Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yaşayacak." şeklinde açıklamalarda bulundu.
"Bugün ve yarın devam edecek"
Dr. Güven Özdemir, kutuplardan gelen soğuk havanın yurdun kuzeyinde durduğunu ve hâlâ hareket etmediğini vurgulayarak şöyle devam etti: