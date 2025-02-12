Meteoroloji ve AKOM'dan ardı ardına uyarılar geldi: Kar Anadolu Yakası'na doğru kayacak

Bu durum, soğuk havanın İstanbul başta olmak üzere kuzey bölgelerde bugün ve yarın devam edeceğini gösteriyor. Şu anda bu soğuk hava, İstanbul’un kuzeyinde kar yağışına neden oldu ve gün içinde Anadolu Yakası’nın tamamını etkileyecek. Ancak cuma gününden sonra hava biraz yumuşayacak. Hafta sonu İstanbul’da yağmur bekleniyor. Cumartesi günü hava sıcaklığı sabah saatlerinde 7 derecelerde seyredecek, öğlen ise 12 derecelere çıkacak. Benzer bir durum pazar günü de görülüyor. Bu da bize hafta sonu kar yağışı olmayacağını gösteriyor.