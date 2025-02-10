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AKOM İstanbul için uyardı: Kar yağışı etkili olacak

AKOM İstanbul için uyardı: Kar yağışı etkili olacak

11:3710/02/2025, Pazartesi
IHA
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İstanbul'da kar yağışı bekleniyor
İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı beklendiğini, gece saatlerinden itibaren soğuk hava dalgasının etkisini artıracağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, İstanbul'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı beklendiğini, gece saatlerinden itibaren soğuk hava dalgası etkisinin artacağını duyurdu. AKOM'un tahminlerine göre, gün boyunca İstanbul'un çeşitli bölgelerinde aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak. Özellikle Silivri ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Akşam saat 17.00'dan itibaren kar yağışının şehrin genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.


Sibirya kökenli soğuk hava dalgası etkili olacak


İstanbul'un büyük bölümünde Sibirya kökenli soğuk hava etkisini sürdürüyor. Salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalması ve Çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışları görülmesi bekleniyor. Şehir genelinde sıcaklıkların 0-5 derece seviyesinde seyredeceği öngörülüyor.


Vatandaşlara uyarı: Kuvvetli rüzgar ve don tehlikesi


AKOM, kuzeyli yönlerden esecek sert ve yer yer kuvvetli rüzgarın hava sıcaklıklarını daha da düşüreceğini belirtti. Gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının 0 derecelere kadar inmesiyle birlikte don ve buzlanma riskinin artabileceği konusunda uyarı yapıldı.


Baraj doluluk oranı


İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 54,98 seviyesinde ölçüldü. Şubat ayı boyunca beklenen yağışlarla birlikte bu oranın yüzde 65'in üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.


Kalıcı kar örtüsü oluşmuyor


AKOM'un değerlendirmesine göre, mevcut sıcaklıklar kar birikimi açısından 1-2 derece daha yüksek seyrediyor. Bu nedenle yağış sırasında beyaz bir örtü oluşsa da, yağış sonrası tekrar erime gerçekleşiyor. Bu sebeple kalıcı kar örtü oluşmuyor.


AKOM'dan uyarı: Dikkatli olun


AKOM, özellikle akşam ve gece saatlerinde yaşanabilecek kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Yapılacak uyarıların takip edilmesi gerektiği belirtilirken, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 25 Şubat'a kadar mevsim normalleri civarında veya 5-8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbullulara soğuk hava ve kar yağışına karşı önlemlerini almaları, trafikte dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarını kullanmamaları öneriliyor.




#AKOM
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