Kuryeyi kasten ezmişti: Cinayete teşebbüsten tutuklandı

İstanbul'da trafik tartışması sonucu aynasını kıran motokurye Fatih F.’yi ezerek yaralayan Vedat K. adliyeye sevk edildi. 8 suç kaydı olduğu öğrenilen Vedat K. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Dehşete düşüren olay önceki gün Pendik’te meydana geldi.

Fatih F. isimli motokurye, Vedat K. ile yol verme tartışmasına girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih F., otomobilin dikiz aynasını yumruklayıp kırdı. Duruma sinirlenen Vedat K. ise otomobilini, Fatih F.’nin üzerine sürdü. Fatih F., çarpmanın etkisiyle sürüklenerek park halindeki çekici ile otomobil arasında ezildi. Olay sonrası Fatih F. hastaneye kaldırıldı. Yaralının 7 kaburgasının kırık olduğu, akciğer ve karaciğerinde de yaralanma olduğu belirtildi. Bilinci açık olan Fatih F.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.





KAÇMAYA ÇALIŞTI

Olaydan sonra kaçmaya çalışırken yakalanan ve gözaltına alınan Vedat K. polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi. Şüpheli ifadesinde Fatih F. ile aralarında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandığını, tartışma sırasında kendisine hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediğini öne sürdü.





GAZLA FRENİ KARIŞTIRDIM

Daha sonra araya vatandaşların girdiğini ve aynı istikamette yola devam ettiklerini kaydeden Vedat K. "Yaklaşık 100 metre sonra sağımda solumda iki tane motosiklet sürücüsü gördüm. Bu kişiler 'Aşağı in, taksici seni öldüremedi biz öldüreceğiz' dediler. Bu kişilerle herhangi bir tartışma yaşamamıştım. Daha sonra kurye olan şahıs, aracın solundan sağ tarafına geçti ve aracımın sağ aynasını kırdı, benim aracımın önüne atladı. Ben de o anki şokla gazla frenin yerini karıştırdım ve bu kişiye çarptım” beyanında bulundu.





BİPOLAR HASTASIYIM

Şüpheli V.K. ardından A.B. isimli kişinin taksiden inerek kendisini yumruklamaya başladığını anlatarak, “Yaptığım eylemin tek amacı mal ve can güvenliğimi korumaktı. Taksi şoförü ve motosiklet sürücülerinin beraber hareket ettiğini düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben 16-17 yaşımdan beri bipolar hastasıyım" dedi. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Vedat K.’nin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.



