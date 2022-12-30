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ANKARA

Meteoroloji yeni yıl için kritik raporu yayımladı: Türkiye beyaza bürünecek

Meteoroloji'nin yeni raporunda yeni yılın ilk günü için hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. 5 Ocak Perşembe ise Anadolu'nun büyük bir bölümünde kar yağışının geri geleceği uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji yeni yıl için kritik raporu yayımladı: Türkiye beyaza bürünecek
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Meteoroloji 30 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre bugün ve 1 Ocak'ta ülke genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinde Muğla kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İSTANBUL VE ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu haritasına göre İstanbul'a yılın ilk günü kar yağmayacak. Tam tersine İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Ülkemizin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Yüksek basıncın etkisiyle yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının; yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın yeni yılın ilk günlerinde yerel olmak üzere hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ANADOLU'YA KAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

2022'nin son günleri perşembe, cuma, cumartesi ve 2023'ün ilk günleri pazar, pazartesi, salı; batı ve kıyı bölgelerde sıcaklık ortalamanın üzerine çıkacak.

Bugünlerde Türkiye'de yağış görünmüyor. Önümüzdeki hafta çarşamba, perşembe (4-5-6 Ocak) Anadolu'ya kar gelecek, ama batıda kar yok.

Meteorolojiden 5 kente kuvvetli kar uyarısı: Perşembeye kadar sürecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadenizin iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi.
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yarın beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur (21-50 kgm2), iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı uyarısı yapıldı.
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Açıklamada, perşembe sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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Öte yandan, meteorolojinin internet sitesinde beş günlük hava raporu paylaşıldı:
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Meteorolojiden 5 kente kuvvetli kar uyarısı: Perşembeye kadar sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi. Beş kent için yapılan uyarıda yağışların perşembe gününe kadar devam edeceği belirtildi

Beş il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvinin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvinin iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
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Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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Bugün sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
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Yılbaşında ve 2023 yılı ilk günlerinde Ülkemizin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Yüksek basıncın etkisiyle yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.
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Hava sıcaklığının; yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgârın yeni yılın ilk günlerinde yerel olmak üzere hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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Ankara: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 7, en yüksek 13 derece.İzmir: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 10, en yüksek 18 derece.Konya: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.
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Antalya: Parçalı bulutlu, en düşük 10, en yüksek 19 derece.Adana: Parçalı ve az bulutlu, en düşük 6, en yüksek 18 derece.Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -1, en yüksek 11 derece.Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -8, en yüksek 2 derece.Trabzon: Parçalı, az bulutlu ve açık, en düşük 7, en yüksek 13 derece.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon için sarı kodlu kıuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.
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SARI KOD NEDİR?Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
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Beş il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunda beş il için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..
Türkiye beyaza bürünecek

Türkiye beyaza bürünecek

​Meteoroloji yeni yıl için kritik raporu yayımladı.
Ekmek almaya gidiyorduk

'Ekmek almaya gidiyorduk'

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