Meteoroloji yeni yıl için kritik raporu yayımladı: Türkiye beyaza bürünecek

Meteoroloji 30 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre bugün ve 1 Ocak'ta ülke genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinde Muğla kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İSTANBUL VE ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu haritasına göre İstanbul'a yılın ilk günü kar yağmayacak. Tam tersine İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

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Ülkemizin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Yüksek basıncın etkisiyle yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının; yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın yeni yılın ilk günlerinde yerel olmak üzere hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ANADOLU'YA KAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

2022'nin son günleri perşembe, cuma, cumartesi ve 2023'ün ilk günleri pazar, pazartesi, salı; batı ve kıyı bölgelerde sıcaklık ortalamanın üzerine çıkacak.

Bugünlerde Türkiye'de yağış görünmüyor. Önümüzdeki hafta çarşamba, perşembe (4-5-6 Ocak) Anadolu'ya kar gelecek, ama batıda kar yok.

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FOTOĞRAF 9 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadenizin iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yarın beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur (21-50 kgm2), iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı uyarısı yapıldı. Açıklamada, perşembe sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Öte yandan, meteorolojinin internet sitesinde beş günlük hava raporu paylaşıldı: Meteorolojiden 5 kente kuvvetli kar uyarısı: Perşembeye kadar sürecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi. Beş kent için yapılan uyarıda yağışların perşembe gününe kadar devam edeceği belirtildi BiP'te paylaş

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