Seçim döneminde verdiği sözleri unutmasıyla vatandaşın tepkisini çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li yönetimi, ulaşımı kolaylaştırma ve rahatlatma vaadini de rafa kaldırdı. Çöken ulaşım sistemi nedeniyle vatandaşlar her gün bozulan bir araç nedeniyle mağdur olmaya devam ediyor. Son olarak İBB’nin yeni aldığı Otokar marka metrobüsün arıza yapması nedeniyle Perpa durağından Mecidiyeköy’e kadar onlarca metrobüs, içinde yüzlerce yolcuyla dakikalarca yolda kaldı.

OYNAT 00:30 Metrobüs konvoyu: Yine arıza yaptı yüzlerce kişi dakikalarca bekledi 'Ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağız' vaadiyle göreve gelen CHP'li İBB yönetimi, toplu taşıma sistemini çökertti. Her gün tramvay, otobüs, metro ve metrobüslerde yaşanan arızalara bugün de yenisi eklendi. İBB'nin yeni aldığı Otokar marka metrobüsün arıza yapması nedeniyle Perpa durağından Mecidiyeköy'e kadar onlarca metrobüs dakikalarca yolda kaldı. Gideceği yere geç kalan vatandaşlar yaşanan rezalete isyan etti. BiP'te paylaş

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Dakikalarca gelmeyen metrobüs yüzünden duraklarda yoğunluk oluştu. Vatandaşlar 20-30 dakika boyunca araç bekledi. Gideceği yere geç kalan yolcular İBB yönetimine isyan etti. Çok sayıda kulanıcı sosyal medya hesabından İBB yönetimini linç etti.

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