Gündem Metrobüs konvoyu Yine arıza yaptı yüzlerce kişi dakikalarca bekledi
İSTANBUL

Metrobüs konvoyu: Yine arıza yaptı yüzlerce kişi dakikalarca bekledi

‘Ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağız’ vaadiyle göreve gelen CHP’li İBB yönetimi, toplu taşıma sistemini çökertti. Her gün tramvay, otobüs, metro ve metrobüslerde yaşanan arızalara bugün de yenisi eklendi. İBB’nin yeni aldığı Otokar marka metrobüsün arıza yapması nedeniyle Perpa durağından Mecidiyeköy’e kadar onlarca metrobüs dakikalarca yolda kaldı. Gideceği yere geç kalan vatandaşlar yaşanan rezalete isyan etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Metrobüs konvoyu: Yine arıza yaptı yüzlerce kişi dakikalarca bekledi
Bozulan araç yarım saat sonra yoldan çekildi.

Seçim döneminde verdiği sözleri unutmasıyla vatandaşın tepkisini çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li yönetimi, ulaşımı kolaylaştırma ve rahatlatma vaadini de rafa kaldırdı. Çöken ulaşım sistemi nedeniyle vatandaşlar her gün bozulan bir araç nedeniyle mağdur olmaya devam ediyor. Son olarak İBB’nin yeni aldığı Otokar marka metrobüsün arıza yapması nedeniyle Perpa durağından Mecidiyeköy’e kadar onlarca metrobüs, içinde yüzlerce yolcuyla dakikalarca yolda kaldı.

Metrobüs konvoyu: Yine arıza yaptı yüzlerce kişi dakikalarca bekledi
OYNAT 00:30
Metrobüs konvoyu: Yine arıza yaptı yüzlerce kişi dakikalarca bekledi
'Ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağız' vaadiyle göreve gelen CHP'li İBB yönetimi, toplu taşıma sistemini çökertti. Her gün tramvay, otobüs, metro ve metrobüslerde yaşanan arızalara bugün de yenisi eklendi. İBB'nin yeni aldığı Otokar marka metrobüsün arıza yapması nedeniyle Perpa durağından Mecidiyeköy'e kadar onlarca metrobüs dakikalarca yolda kaldı. Gideceği yere geç kalan vatandaşlar yaşanan rezalete isyan etti.


Dakikalarca gelmeyen metrobüs yüzünden duraklarda yoğunluk oluştu. Vatandaşlar 20-30 dakika boyunca araç bekledi. Gideceği yere geç kalan yolcular İBB yönetimine isyan etti. Çok sayıda kulanıcı sosyal medya hesabından İBB yönetimini linç etti.

Kullanıcı yorumlarından bazıları:

Yargıtaydan emsal izin kararı

Yargıtay'dan emsal izin kararı

​'Bir daha işyerine gelme' diyen patron tazminat ödeyecek.
Altı aydır aranıyordu

Altı aydır aranıyordu

​İnsan kemikleri ve kafatasının sırrı çözüldü.
PKKda çözülme sürüyor: Kaçmak isteyenler korkmamalı

​MEB'den yeni program: Başvuru için son gün yarın.

​540 milyar metreküplük gaz karaya ulaşacak.
Rıdvan Yılmaz İtalya yolunda

Rıdvan Yılmaz İtalya yolunda

Lice'de bir ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi.

​Bartın'da ele geçirildi: Market gibi dizayn etmişler.
Çok sayıda ile<br>sağanak uyarısı

Çok sayıda ile
sağanak uyarısı

​Aralarında İstanbul da var: Akşam saatlerine dikkat.

​Terör destekçisi vekil, Başbakan'ı parmağında oynatıyor.

​Şimdi Filistinlilerin hatıralarında yaşıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.