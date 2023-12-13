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Mezalime karşı hakikati savunacağız

Emine Erdoğan, Gazze’deki zulme dikkat çekerek, “Çocuklarını kefenleyip, koklayarak toprağa veren bütün anne ve babaların acısını yüreğimizin en derininde hissediyoruz. Osmanlı döneminde üç dinin mensuplarının barış içerisinde, kardeşçe yaşadığı Filistin topraklarında bugün yaşanan mezalime karşı hakkı ve hakikati savunmayı sürdüreceğiz” dedi.

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:00 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 03:15 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Emine Erdoğan, Hatay Defne’den getirilen ipek böceği kozalarından yapılan ürünleri inceledi.
Emine Erdoğan, Hatay Defne’den getirilen ipek böceği kozalarından yapılan ürünleri inceledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Millet Kütüphanesinde düzenlenen 10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresinin açılış konuşmasını yaptı. “Yurdumuz Anadolu’da, Selçuklu’dan Osmanlı’ya, 100 yaşındaki Cumhuriyetimize kadar, neredeyse bin yıllık köklü bir geçmişimiz var” diyen Erdoğan, Türkiye’nin kültür havzasının Kuzey Afrika’dan Orta Asya’ya, Anadolu’dan Avrupa’ya geniş bir coğrafyayı kapsadığına işaret etti.

MEDENİYETİMİZ ARŞİVLERE SIĞMAYACAK NİTELİKTE

Erdoğan, “Öyle bir zenginliğe sahibiz ki bugün Türkiye, ‘UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde en çok kayıtlı kültürel değeri olan ikinci ülke. Köklü medeniyetimizin birikimi, müzelere, kütüphanelere, arşivlere sığmayacak derinlikte” dedi.

BİRÇOK KRİZE ÇÖZÜM

Emanet aldıkları mirası, gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla himayelerinde hayata geçirdikleri projeleri anlatan Erdoğan, Kongre vesilesiyle unutulan, henüz keşfedilmeyen nice kültürel zenginliğe ışık tutulacağına inancını kaydetti. Erdoğan, “Kültürel mirasımız doğru değerlendirildiğinde, bugün dünya olarak karşı karşıya kaldığımız birçok krize çözüm sunacak potansiyeli içinde barındırmaktadır” diye konuştu.

KÜRESEL BOYUT KAZANDI

Türkiye’de başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin iklim kriziyle mücadelede etkili bir çözüm önerisi olarak değerlendirildiğini, Birleşmiş Milletler desteğiyle küresel bir boyut kazandığını ve her geçen gün büyüdüğünü belirten Erdoğan, “Bu coğrafyanın köklü yaşam kültürünün, bugünün imkan ve birikimi ile harmanlandığında yalnızca iklim krizi için değil, küresel birçok soruna etkili çözüm sunacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

MAZLUMLARIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Erdoğan, asırlardır Türk medeniyetinin hüküm sürdüğü tüm topraklarda barış ve huzurun hakim olduğunu vurgulayarak, “Böyle bir medeniyetin evlatları olarak, bugün dünyanın gözleri önünde, Gazze’de uygulanan soykırımı, ne aklımız ne vicdanımız kabul edebilir. Çocuklarını kefenleyip, koklayarak toprağa veren bütün anne ve babaların acısını yüreğimizin en derininde hissediyoruz. Osmanlı döneminde üç dinin mensuplarının barış içerisinde, kardeşçe yaşadığı Filistin topraklarında bugün yaşanan mezalime karşı hakkı ve hakikati savunmayı sürdüreceğiz. Devraldığımız inanç ve kültür mirası ile uluslararası değerleri savunmaya, mazlumların çıkaramadığı ses olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Emine Erdoğan’a hayat ağacı figürünün yer aldığı tabloyu hediye etti.


Emine Erdoğan'dan işgalci İsrail'e tepki: İnsanlığa olan inancımız bombalanıyor
Emine Erdoğan'dan işgalci İsrail'e tepki: İnsanlığa olan inancımız bombalanıyor

Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı ve AFAD ile 'Dünya Gönüllüler Günü' çerçevesinde düzenlenen 'Türkiye Gönüllüler Buluşması'na katıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Erdoğan "İki aydır dünyanın gözü önünde vicdanlarımızı paramparça eden bir kıyım yaşanıyor. Gazze'de sadece Filistinlilere, sadece Müslümanlara değil bütün insanlığa karşı affedilmesi mümkün olmayan suçlar işleniyor. İnsanı insan yapan tüm değerler, insana ve insanlığa olan inancımız bombalanıyor. Bu gözü dönmüş pervasızlığın sebebi, insanlığı umutsuzluğa düşürme isteğidir. Çünkü biliyorlar ki umut ve birbirimize duyduğumuz güven, insanlığın cevheridir. Bütün bu yaşananlara rağmen bizler de biliyoruz ki ne zulüm ne karanlık payidar olacaktır" ifadelerini kullandı.


#Emine Erdoğan
#Gazze
#Filistin
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